Varias horas duró la visita que hicieron funcionarios de la Fiscalía a las instalaciones del canal local Telemedellín, en la mañana de este miércoles, para recabar información sobre las presuntas irregularidades con la contratación de varios periodistas que supuestamente no cumplen funciones informativas, sino que están al servicio de las campañas de los candidatos de Independientes, el movimiento político del exalcalde Daniel Quintero.

La versión de varios medios de comunicación indica que la “toma” del canal la efectuaron tres funcionarios del ente acusador, en tanto que el director del sistema informativo de Telemedellín, Wilber Raíllo, le dijo a EL COLOMBIANO que fue llamado a las oficinas administrativas por una fiscal y mencionó no haber visto a más investigadores.

Inicialmente, según Raíllo, la visita se concentró en el área de Recursos Humanos y posteriormente lo llamaron a él para que explicara la lógica de las rutinas periodísticas y cómo demostrar si dos personas en realidad estaban cumpliendo con la misión que les encomendaban en el contrato.

Publicidad

“Estuvimos como media hora explicándole cómo funciona el tema de los corresponsales, que nunca vienen. A mí no me preguntaron del tema contractual, porque eso les corresponde a las dependencias administrativas. Me imagino que pidieron documentación”, apuntó el periodista.

A la vez, enfatizó que Pedraza fue inicialmente periodista, pero al llegar pasó a cumplir como asistente de dirección del programa La Entrevista de las Ideas, el mismo que antes presentaba Mendoza, el gerente anterior.

“Él buscaba invitados, enviaba directos, pedía videos y si era necesario, coordinaba los carros con producción”, agregó Raíllo. El motivo del cambio de rol habría sido la nota periodística que hizo Pedraza acerca de un supuesto sondeo en la web donde le preguntaban a la gente si EL COLOMBIANO era o no un pasquín.