Fiscalía y Amva apelaron casa por cárcel para Miguel Quintero y libertad de Sebastián Ortega: ¿qué sigue en el caso?

En la sustentación del recurso de apelación contra la medida de aseguramiento dada por el juez de primera instancia contra Miguel Andrés Quintero Calle, la delegada de la Fiscalía advirtió este lunes 5 de octubre que la casa por cárcel es ineficaz para contener la red de presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva).
Ese fue el principal argumento durante la audiencia realizada por el Juez 27 Penal Municipal de Medellín, quien dio trámite a la apelación interpuesta por la Fiscalía y la representación legal del Área Metropolitana.
El recurso busca que el juez de segunda instancia revoque la decisión del juzgado municipal emitida el pasado 2 de octubre, el cual otorgó detención domiciliaria a Quintero Calle y dejó en libertad a Sebastián Ortega Urán, en el marco del proceso por presunta corrupción en seis contratos suscritos entre 2020 y 2021.