Para lograr la recuperación de la ciudad, el candidato explicó que primero llamará al diálogo para plantear un nuevo plan de desarrollo con quienes estén de acuerdo y con los que no. “Salimos de Pablo Escobar, no vamos a salir de esta gente, que parecen aprendices”, señaló.

“Los primeros 100 días vamos a recuperar la ciudad, dejaron las calles llenas de huecos; los jardines no son jardines, son rastrojos. ¿Dónde está la plata? Destruyeron la ciudad, pero eso lo vamos a recuperar. Vamos a hacer que Medellín vuelva a brillar”, explicó.

Gutiérrez también se refirió a todo lo que ha pasado con Hidroituango y señaló que desde la contingencia que se vivió en el proyecto, en abril de 2018, lo que hicieron en la administración pasada fue estigmatizar a los empresarios, sacar a contratistas y meter otros. “Resultó siendo cierto lo de los chinos, les adjudicaron un billón”, dijo refiriéndose a la reciente contratación de una empresa oriental cuestionada para que finalice las obras de la hidroeléctrica.

Así mismo, el candidato a la Alcaldía habló sobre otro de los temas álgidos que tendría que asumir si llega al cargo y es todo lo relacionado con EPM. Sobre eso, Gutiérrez aseguró que una vez se posesione, lo primero que haría será cambiar al gerente y a la junta directiva. Y para cerrar el tema de la administración de Quintero explicó que “ ya no vale la pena hablar de ellos. Nunca fueron futuro y ahora serán el pasado”.

“Voy a seguir combatiendo a las bandas”: Fico sobre su plan de seguridad

Sobre el tema de seguridad, Gutiérrez mantuvo que continuaría con su política de combatir a los criminales y de paso cuestionó la supuesta paz total que quiere lograr el presidente Petro. “A esos que los capturamos, hoy están en la Cárcel de Itagüí negociando con el gobierno Petro. Lo cierto es que acá no hay ni paz ni mucho menos. Al gobierno le pedimos claridad en qué negocian”, explicó.

También se refirió a sus planes cuando llegue a la Alcaldía y aseguró que está comprometido con combatir a las bandas pero generar oportunidades para que los jóvenes salgan de los combos.

“A partir del 1 de enero me comprometo a que esos 8.000 jóvenes o más que hacen parte de esas estructuras dejen de asesinar, extorsionar, desplazar y robar. Y a partir del 1 de enero me encargo de ello, a través del programa Parceros para reinsertarlos en la vida civil, ofreciéndoles estudio, empleo, capacitación en emprendimiento, sin que eso implique quitarles oportunidades a los jóvenes que no han delinquido”, explicó.