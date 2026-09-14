“No pueden seguir siendo zonas de distensión”: Federico Gutiérrez apoyó ingreso de la Policía a universidades

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respaldó este lunes el protocolo anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella para que la Policía ingrese a las universidades cuando ocurran desmanes. Considerando que muchos centros educativos se han convertido en una especie de “zonas de distensión”, el mandatario local calificó como una tarea prioritaria que la Fuerza Pública empiece a actuar en contra de grupos ilegales que tienen presencia en los claustros. “La autonomía universitaria se tiene que respetar frente a lo administrativo y lo educativo. Pero las mallas que dividen las universidades públicas en todo el país, de todas las ciudades, no pueden convertirse en la mejor herramienta para los grupos criminales, porque no puede entrar hoy la Fuerza Pública, pero sí entra el Eln, sí entran los de la Primera Línea, sí entran los de las Farc, sí entran unos movimientos radicales que vienen conformando el M-19 y otros”, expresó. Le puede interesar: “Estamos dispuestos a defender a Medellín con toda la fuerza del Estado”: Alcaldía hace advertencia a encapuchados en la UdeA El pronunciamiento del alcalde ocurrió un día después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara en una alocución estar preparando un protocolo para que la Fuerza Pública interviniera en las manifestaciones violentas que ocurren en las universidades. Aunque el detalle de dicho protocolo aún no se conoce, el primer mandatario anticipó que la Policía sería la institución llamada a atender los casos en los que ocurra vandalismo, terrorismo u hostigamientos a las autoridades.

“Las universidades tienen autonomía, eso no está en discusión, pero la autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público”, dijo De la Espriella. El anuncio del presidente despertó un debate en la opinión pública, en el que mientras unos apoyaron la medida, otros consideraron que podría ser contraproducente y poner en riesgo la integridad de estudiantes inocentes. En medio de esa discusión, el alcalde Federico Gutiérrez se refirió al tema, señalando que, si bien el protocolo deberá revisarse cuando esté listo, es urgente que se tomen medidas en ese sentido. En el caso de Medellín, Gutiérrez afirmó que se tienen identificados por lo menos 22 grupos violentos que hacen presencia en diferentes universidades, agregando que muchos de ellos tienen nexos con el Eln y las disidencias de las Farc. Lea además: Encapuchado que disparó contra policías desde la U. de Antioquia tendría vínculos con el ELN Sobre esto, recordó por ejemplo el caso de un manifestante capturado recientemente por la Policía presuntamente identificado como alias Cuervo, quien, luego de emplear un arma de fogueo durante una protesta en la Universidad de Antioquia, fue detenido cuando iba en un taxi llegando a Castilla. En un allanamiento realizado en su casa, al implicado le fueron encontradas banderas del Eln y material relacionado a esa agrupación. Asimismo, según señaló el alcalde, el sospechoso ni siquiera estaba matriculado como estudiante de esa institución. A renglón seguido, Gutiérrez también recordó un episodio ocurrido en inmediaciones del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en donde encapuchados robaron un carro y le prendieron fuego, escondiéndose luego en los salones del claustro. ”Hay 22 grupos identificados en Medellín. Esa lucha la hemos dado nosotros. ¿Por qué cuando se roban carros como el que se robaron hace ya más de un año al frente del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, se lo roban, le prenden fuego, generan caos, eso es terrorismo en la ciudad, y van y se esconden a la universidad? Tienen la mejor excusa”, expresó.

“Miraremos cómo son esos protocolos, pero también yo le diría que el concepto de que las universidades públicas no pueden seguir dominadas por estructuras criminales, tiene toda la razón el presidente. Y que no pueden seguir siendo zonas de distensión en cierta forma”, dijo. En el marco de varios de esos desmanes, el alcalde aseguró que durante el gobierno pasado, la Policía Metropolitana recibía instrucciones desde el Gobierno Nacional para no detener a los manifestantes señalados de vandalismo, razón a la que atribuyó que el problema se agravara en los últimos años. “Autonomía en lo administrativo y autonomía en lo académico. Pero aquí se ha demostrado que las directivas de las universidades, los rectores y los directores administrativos de estas universidades, no han sido capaces de controlar o no tienen la capacidad de controlar a los criminales que se han metido allá. Aquí tiene que haber muchas herramientas también de inteligencia porque hay unas operaciones”, añadió.

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