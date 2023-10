El ciudadano extranjero que denunció haber sido objeto de un millonario robo en Medellín no es un diplomático de la Embajada italiana. Así lo confirmó ese despacho, que precisó que el ciudadano Marco Di Nunzio no es empleado ni representante de la embajada de ese país en Colombia.

La precisión la compartió la Embajada de Italia con El Tiempo, acotando que Di Nunzio no pertenece al personal de su oficina porque no es “ni diplomático ni no diplomático”. Eso sí: la Embajada confirmó que el hombre representa a una comunidad de italianos en la capital.

Se trata, según el parte de la Embajada, del Comité de los Italianos en el Extranjero (Comites). Di Nunzio es parte de este organismo que representa a sus coterráneos en Bogotá, pero no es en ningún caso uno gubernamental. “Por tanto, no puede de ninguna manera ser adscrito como personal de esta Embajada ni de otros organismos gubernamentales italianos en el exterior”, expresaron desde la Embajada.