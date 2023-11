Desde que ocurrió la emergencia, de acuerdo con CBS News, los familiares de Michael Eugene intentaron batallar para que les permitieran el traslado desde Medellín hacia la unidad de quemados del Hospital Jackson Memorial, de Miami, pero los contratiempos para pagar la atención médica lo impidieron, según afirmaron.

“Desde el Hospital nos dijeron que no nos lo entregarían hasta que no se pagaran las facturas de la atención. El problema es que si bien tiene seguro médico, este no lo cubre en otro país”, aseguraron los parientes de este estadounidense al medio norteamericano.

Ante estos señalamientos, desde el Hospital San Vicente Fundación señalaron que si bien los parientes tenían la intención de trasladarlo desde el comienzo a territorio norteamericano, “dada la gravedad de la condición de salud, el alta del paciente no era una opción clínicamente viable. (Sin embargo) dada la insistencia de la familia, el Hospital accedió a la petición de alta voluntaria aun así insistiendo en el riesgo de muerte del paciente que en todo momento fue informado a la familia y aceptado por esta”.

Cuando los parientes de Michael pidieron ante los medios de comunicación de Estados Unidos que les ayudaran con la repatriación de Michael, lograron verlo. Michelle Asbury Clark, hermana del fallecido, dijo en su momento que “está envuelto de pies a cabeza porque tiene quemaduras en todo el cuerpo. Ese primer día tenía la cabeza bastante hinchada, sus labios eran bastante grandes. Es algo que no le desearías ni a tu peor enemigo”.

Aunque esta condición médica no permitía su traslado, desde el Hospital San Vicente Fundación señalaron que “en ningún caso se negó el alta del paciente por falta de aseguramiento o pago (sobre el cual se han recibido abonos por un 16 %); en todo momento la salud del paciente primó”.

Agregaron al respecto que “la familia decidió, por su cuenta y riesgo, trasladar el paciente en ambulancia medicalizada con especialistas en medicina aeroespacial y con médico general, el 14 de noviembre”

Los familiares de Michael explicaron que vivía en Orlando y había viajado a Medellín con Andrew y con otro compañero de la Universidad Clark de Atlanta, donde había estudiado y aseguraron que antes de su muerte, habían venido en otras dos oportunidades a la ciudad como plan de turismo. En esta ocasión venían para celebrar los 40 años de Andrew, quien los cumplía el 22 de noviembre.

Ahora, en Miami están a la espera de que se den las condiciones para facilitar la repartiación de Michael para darle el último adiós ante los suyos, lo cual no pudieron hacer en vida.