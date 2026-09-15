Finalizó la evacuación de 73 familias en Manrique tras un proceso marcado por dramas y disputas

Uno de los eventos que más traumatismo ha generado en la ciudadanía de Medellín en los últimos días, que más polémica ha levantado y que más cuestiones ha dejado abiertas, es la reciente evacuación de más de 70 familias de Manrique, Medellín. Esta semana, la Alcaldía anunció que ya dio el proceso por finalizado.
Ahora, para entender a cabalidad el asunto, hay que volver a la raíz. Todo se remonta al 3 de abril de 2026, cuando fuertes lluvias hicieron desbordar las quebradas La Mansión y La Máquina en el sector El Jardín, comuna 3, en el nororiente de la ciudad.
Las calles de la parte alta de Manrique se convirtieron en ríos, cinco viviendas quedaron completamente inundadas y hubo pérdidas en muebles, enseres y vehículos y una persona lesionada. Pero la mayor tragedia fue la muerte de Sebastián Jesús Valencia, un niño de 5 años, después de que un muro de su casa se derrumbara sobre él.