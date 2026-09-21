En pleno El Niño, ¿están interviniendo ilegalmente los árboles de Santa Mónica en Medellín?

Habitantes de los barrios Almería y Santa Mónica, en el occidente de Medellín, denunciaron la intervención de un vecino que buscaría presuntamente afectar los árboles del espacio público de la zona.

Según informaron vía redes sociales, el caso se presentó en inmediaciones de la calle 35B con carrera 85C, donde uno de los árboles fue encontrado con perforaciones en su tronco y señales de que le habría sido introducida una sustancia líquida.

En video quedó grabado cómo una persona estaría intentando –por medio de un taladro– verter un elemento químico como combustibles o aceites al tronco de un árbol. Lea también: Esta es la estrategia de bosques urbanos por la que uno de los encuentros sobre árboles más importantes del mundo eligió a Medellín Este diario consultó con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para conocer detalles de la denuncia. La entidad indicó que al sitio fue desplegado personal de la Unidad de Reacción Ambiental (URA), el cual realizó una inspección en el lugar después de conocer el caso.

Durante la visita, los funcionarios confirmaron que el árbol está en un espacio verde público. También un ejemplar de árbol lira o higuera de hoja de violín –Ficus lyrata, conocido también como ficus pandurata– cuyo tronco presentaba signos de una intervención no autorizada. De acuerdo con la evaluación técnica, el árbol tenía varias perforaciones realizadas aparentemente con taladro y broca. También se encontró evidencia del vertimiento de un líquido cuya procedencia no pudo ser determinada durante la inspección. Durante la visita, funcionarios realizaron consultas entre los habitantes de la zona para intentar establecer quién pudo haber realizado la intervención. Sin embargo, según el reporte técnico, no se obtuvo información que permitiera identificar al posible responsable. Por fortuna, como el suceso quedó grabado en video, posiblemente así se pueda lograr ubicar más fácil a quien habría realizado la intervención no autorizada. Lea también: Estudiantes de San Benito se suman a la recuperación del sector De Greiff en Medellín Ante las condiciones encontradas, el Área dijo que el caso también fue reportado a la autoridad competente, con el propósito de avanzar en la identificación de la persona que habría realizado la intervención y determinar las acciones que correspondan.