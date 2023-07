Desde las cárceles de Medellín están tumbando con fotos que bajan de páginas porno

Navegando por las redes sociales, las generales y las exclusivas para adultos, se encuentra un sinnúmero de ofertas de personas que venden su contenido sexual, la cual catalogan de exclusivo. Pero entre tanta oferta, desde las prisiones, los delincuentes aprovechan para poner sus modelos para captar incautos y quitarles su dinero, entregándoles contenido que encuentran en los múltiples portales de pornografía.

Así le sucedió a Carlos*, un comerciante que al verse seducido por las fotografías que vio de una atractiva mujer en las redes sociales, decidió visitar su perfil y en este encontró que promocionaba la venta de un contenido erótico, el cual podía negociar a través de WhatsApp.

“Cuando empecé a conversar con esta mujer, me dijo que me vendía un paquete de contenido a $30.000, lo que me pareció hasta económico. Hice la transferencia a una cuenta que me mandaron y cuando me enviaron el paquete de contenidos que había comprado, me encontré con una sorpresa: las fotos eran de otras mujeres, al igual que los videos”, relató.

Pero esto no paró ahí. En su intriga, este hombre decidió hacer la verificación a través de Google y se encontró con que tanto las fotos como los videos por los cuales pagó, los podía encontrar gratis en portales para adultos.