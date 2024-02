Con muchos temas de seguridad para resolver por delante, que no son tan evidentes por la reducción de homicidios que presenta la ciudad, Manuel Villa Mejía planea, como nuevo secretario de Seguridad de Medellín, las estrategias para buscar que los delincuentes no manejen las riendas de la ciudad y que desde la cárcel de Itagüí, como él lo manifiesta, se regulen la cifras de homicidios al antojo de los criminales.

Desde su oficina, con una amplia vista hacia toda la ladera occidental de Medellín, Villa Mejía habló con EL COLOMBIANO sobre sus proyectos para estos cuatro años y qué recibió de las manos de la alcaldía de Daniel Quintero.

¿Qué encontró en esta Secretaría de Seguridad de Medellín? ¿Qué le dejaron de la administración pasada?

“Lo primero que hay que decir es que la seguridad no fue una prioridad para la administración anterior y eso se vio reflejado en cómo se encontró la Secretaría: desfinanciada y desarticulada. Por ejemplo, en materia de comisarías, encontramos alrededor de 14.000 procesos represados en las inspecciones. Y en materia operativa, una alcaldía que, a nuestro parecer, fue muy cómoda con los bandidos. Nosotros lo que vemos es que en Medellín la criminalidad, la ilegalidad estaba en una zona de confort y eso hace que se haya empoderado. Lo primero que tenemos que hacer es llegar nosotros a reconocer que la situación en seguridad en Medellín no está bien”.

Si bien las cifras de homicidios demostraron que sí hubo una tendencia reduccionista, ¿de pronto, en qué ítems considera usted que los criminales se empoderaron a raíz del confort que se les brindó en anterior administración?

“Lo que pasa en Medellín pasa en el marco del crimen organizado, aquí no se trata de delincuencia común. Y pueden bajar unos indicadores en unos delitos, pero suben en otros, eso quiere decir que sigue habiendo crimen organizado y que el crimen no solamente está empoderado, sino que tiene capacidad de operar. Es cierto que bajaron los homicidios alrededor de un 35%, el año pasado fueron 378 homicidios, pero nosotros hemos dicho que la reducción de los homicidios tiene que ser producto de una política estable, permanente e institucional, no podemos depender de la buena voluntad de los criminales. No puede ser que porque estamos en el marco de un acuerdo o una negociación bajen los homicidios, pero que en cualquier momento, si ese acuerdo llega a romperse, entonces ellos tengan la capacidad de otra vez aumentar los indicadores de homicidios”.