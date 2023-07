Mural del maestro Ramón Vásquez se salvó de ser derribado en demolición de una vivienda

Según cuentan los residentes, la sorpresa de los obreros fue mayúscula pues no es cosa de todos los días en brega encontrarse una pintura tan grande “encaletada” entre una pared.

Y al consultarle a la empresa, una de las empleadas dijo no estar enterada del hallazgo, una versión que carece de veracidad, pues este hallazgo se hizo hace ya casi dos semanas. El interrogante seguirá, por ahora, sin resolverse.

Aunque para muchos ciudadanos de a pie el nombre Ramón Vásquez Arroyave no diga mucho, su obra sí está grabada a fuego en la cotidianidad de los antioqueños. De hecho, es relativamente habitual encontrarse alguna de sus reproducciones tan característica por los deslumbrantes colores y las alargadas formas con las que generalmente se retratan niños o quijotes, sobre todo en los consultorios de la ciudad.

“El desconocimiento sobre él quizás sea el resultado de que ha tenido una prolífica obra, y que toda la vida ha estado entre nosotros. Le tomamos confianza y se volvió parte del paisaje. Distinta sería su suerte si se hubiera ido a Londres o a París, y se hubiera codeado con galeristas y críticos de otros ambientes menos parroquiales. Tal vez hubiera regresado a su tierra convertido en personaje mitológico. No se cubre uno de gloria quedándose a vivir en Aracataca”, escribió Ramírez.

Una de las personas que conoció mejor al maestro es el escritor Orlando Ramírez Casas, quien también fue su biógrafo. Ramírez se lamentaba en uno de sus blogs que si bien la obra del maestro Vásquez era ampliamente conocida, la persona detrás de ellas no gozaba de la fama que merecía tener.

Finalmente, González indicó que es muy posible que otras obras de Vásquez se hallen en varias casas de la ciudad a la espera de ser descubiertas pues según recuerda era habitual que el maestro usara los muros de esos espacios como sus lienzos.

“Es más, me acuerdo que él pintaba hasta en fincas y en alguna ocasión él me dijo que le hizo un mural al maestro de música Rodolfo Pérez. Además, él vivió en varios lugares y en cada uno dejó sus pinceladas como pasó en la casa de Calazans en la que vivió. Lo que pasa es que él no le pintaba a todo el mundo, sino a sus allegados”, recordó González.