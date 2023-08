Crisis en Antioquia: en 15 años se perdieron 988 camas para atender a población infantil

Encontrar dónde dar a luz en Medellín y Antioquia es apenas uno de los problemas. Después del nacimiento, a las familias les toca casi implorar por un milagro para que el bebé salga tan aliviado que no necesite casi nunca una atención médica para no tener que volver a toparse con la realidad del sistema: que la salud de los niños no es buen negocio y por eso los servicios pediátricos están cerrando de manera acelerada.

La cifra del último inventario que hizo Aesa apunta a que en los últimos 15 años desaparecieron 988 camas para atención materno-infantil y pediátrica, lo que equivale al 25% de las que estaban activas al finalizar la década pasada.

El pasado martes la IPS Universitaria anunció la “suspensión temporal” del servicio de Urgencias y Hospitalización pediátrica. La explicación que entregaron desde la institución es que “el hospital está muy enfocado en la atención de adultos mayores y el servicio de pediatría es muy pequeño, solo tenemos urgencias y hospitalización básica con muy poquitas camas, eso no permite brindar una respuesta integral a los pacientes que requieren alta complejidad cómo cirugías, UCE y UCI, entonces los pacientes siempre se deben trasladar”.