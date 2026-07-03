“Un vidrio me atravesó la mano”: Emvarias alerta por accidentes de recolectores en Medellín

Durante más de dos décadas, Néstor Durango ha recorrido barrios, avenidas y calles de Medellín recogiendo las toneladas de residuos que diariamente producen los hogares y establecimientos comerciales de la ciudad. Dice que ama su oficio y que gracias a él pudo sacar adelante a su familia.

”Ya tiré los papeles para la pensión. Amo mucho la basura. Dios bendiga la basura, porque fue la que me dio de comer a mis hijos y a mí”, cuenta con orgullo.

Sin embargo, detrás de ese trabajo indispensable para mantener limpia la ciudad también existe una realidad poco visible: los constantes accidentes que enfrentan los operarios cuando los ciudadanos no disponen correctamente los residuos.

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Hace cuatro años, Néstor vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera. Mientras recogía una bolsa de basura aparentemente común, la tomó por el nudo para lanzarla al camión recolector. Lo que no imaginaba era que en su interior había un vidrio roto sin ninguna protección.

”Cuando agarré la bolsa, una punta del vidrio me atravesó la mano entre dos dedos. Me pasó de lado a lado y quedó sobresaliendo”, recuerda.

La lesión fue tan grave que tuvo que ser trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde fue sometido a una cirugía. Permaneció poco más de un mes incapacitado antes de poder regresar a sus labores. Aunque logró recuperarse, asegura que escenas como esa ocurren con mucha más frecuencia de lo que la mayoría de ciudadanos imagina.

Y es que las cifras entregadas por Emvarias respaldan ese testimonio. Solo durante 2025 la empresa registró 109 accidentes laborales asociados al contacto con elementos cortopunzantes y residuos considerados de riesgo biológico o mecánico. De esos casos, 91 ocurrieron durante las labores de recolección y transporte, mientras que otros 18 se presentaron en las actividades de limpieza vial.