Paulina Aguinaga entregó 140.000 firmas para avalarse a la Alcaldía de Medellín y otras movidas electorales

Le puede interesar: Se destapa contratista de la Alcaldía de Medellín que no aceptó presión para apoyar a Corredor ni a Agudelo

Esto, porque Prieto ve con preocupación que aunque están buscando una coalición no han logrado ponerse de acuerdo del todo en las propuestas de cada uno y hay algunas que definitivamente no van a terminar en consenso, como es el caso de “Antioquia federal”, una apuesta de Tobón que Prieto no comparte.

Lea también: Cuatro aspirantes hicieron oficial la primera coalición para buscar una candidatura única a la Alcaldía de Medellín