En los bajos de la estación Parque Berrío del metro hay un negocio que “abre puertas” a las 5 de la mañana y “cierra” a las 7 de la noche. Tiene dos turnos, varios trabajadores y un solo dueño, como cualquier otro negocio. Pero este, compuesto por termos blancos con tapas de varios colores, no es uno cualquiera: surte de tinto a casi todo el centro de Medellín, de “perico” al que no le gusta el café a secas y de colada con quesito al que se las tira de pinchado y no quiere líquido sino algo espeso, para luego cucharear. +

Y aunque muchos tinteros se las tiran de ser los que más venden o los que hacen el tinto más apetecido, lo cierto es que Carlos dice que fue el primero que llegó con termos de tinto a esta zona cuando por los bajos del metro no pasaban peatones sino carros. Eso fue en el 96 ó 97, Carlos no recuerda bien, pero fue el primero; y llegar primero, aunque muchos otros lleguen luego y también tengan éxito en el negocio, parece ser todavía motivo para sacar pecho.