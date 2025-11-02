Cómo nos moveremos en la ciudad de las próximas generaciones

La pandemia transformó profundamente la forma como habitamos y utilizamos los servicios de nuestras ciudades. Durante el confinamiento, millones de personas modificaron sus rutinas, redujeron su movilidad de forma obligada y trasladaron parte de sus actividades hacia sus espacios domésticos. Esto dio lugar a un nuevo patrón de ocupación, en el que la vivienda adquirió mayor relevancia como centro de trabajo, estudio y ocio, mientras que el espacio público y los sistemas de transporte se vieron temporalmente desocupados o restringidos.
En la postpandemia, si bien las dinámicas urbanas han retornado, no lo han hecho de manera idéntica. Hoy observamos una preferencia creciente por la movilidad activa —caminar y pedalear—, una mayor valoración de los viajes cortos dentro de los barrios y un uso más intensivo del transporte individual y de las tecnologías digitales para reducir desplazamientos innecesarios. La flexibilidad laboral y educativa, con modalidades híbridas o remotas, ha disminuido flujos cotidianos, pero al mismo tiempo ha generado nuevos desplazamientos distribuidos de manera distinta en el tiempo y el espacio.
Estos cambios plantean preguntas cruciales sobre el futuro de la movilidad: ¿cómo responderán nuestras ciudades a una demanda menos previsible?, ¿qué papel jugarán el transporte público y los sistemas masivos en un escenario de viajes más fragmentados en medios de transporte individual?, ¿cómo se integrará la movilidad sostenible con la necesidad de mayor proximidad y accesibilidad en el territorio?
Lo cierto es que las ciudades, y en particular Medellín y el Valle de Aburrá, deben prepararse para un escenario en el que la movilidad ya no será únicamente una cuestión de mover grandes flujos de personas en horarios fijos, sino de ofrecer soluciones adaptables, sostenibles y equitativas para una ciudadanía con hábitos diversos.
En los próximos años, la movilidad en Medellín y en el Valle de Aburrá deberá profundizar su relación con la sostenibilidad. Esta orientación responde tanto a retos globales como al cambio climático y al envejecimiento poblacional, como a desafíos locales relacionados con condiciones sociales y económicas, como la generación de empleo, la productividad y la manera en que ocupamos y nos vinculamos al territorio que habitamos.