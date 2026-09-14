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¿Quiere estudiar? Abren convocatoria de 400 becas para formarse como técnico en Mercadeo y Ventas

Solo podrá acceder a las becas si vive en Medellín, Bogotá o Cartagena. Conozca más información sobre el proceso de inscripción a la convocatoria.

  • 400 becas para estudiar gratis un técnico en Mercadeo y Ventas: convocatoria está abierta en Medellín, Bogotá y Cartagena. FOTO: Colprensa
    400 becas para estudiar gratis un técnico en Mercadeo y Ventas: convocatoria está abierta en Medellín, Bogotá y Cartagena. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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hace 5 horas
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¿Vive en Medellín, Bogotá o Cartagena y quiere estudiar gratis? Ahora podrá hacerlo al acceder a la convocatoria de 400 becas para quienes quieran vincularse al programa de Técnico Laboral en Mercadeo y Ventas, con la posibilidad de realizar prácticas remuneradas.

Las becas hacen parte de Ecolombia, un proyecto de Kuepa en alianza con GitLab Foundation, que busca facilitar el acceso al primer empleo formal de jóvenes en un sector con alta demanda, como el comercial y de ventas.

Lea también: Conozca a los 16 ganadores de las primeras Becas de Periodismo Mateo Pérez Rueda en Antioquia

Kuepa es una institución de educación para el trabajo con más de 10 años de experiencia en Colombia, enfocada en cerrar la brecha entre la educación y el empleo.

Se cubre todo el costo de la formación

Solo podrá acceder si vive en alguna de las ciudades anteriormente mencionadas. El proyecto cubre el 100 % del costo de la formación. Al finalizar la etapa lectiva, los beneficiarios podrán vincularse a empresas aliadas mediante un contrato de prácticas remuneradas, adquiriendo experiencia laboral certificada.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) indicó en su más reciente informe que, si bien los índices de desempleo entre los jóvenes disminuyeron, la prioridad seguirá siendo que esta cifra continúe bajando.

Entérese: $5.000 millones para emprendedores, 100 becas y compras directas a productores: Empresarios se meten la mano al bolsillo por Chocó

Requisitos obligatorios para aplicar a las 400 becas

La convocatoria está abierta para quienes cumplan con el siguiente perfil:

● Tener entre 18 y 28 años de edad

● Ser bachiller graduado

● Vivir actualmente en Bogotá, Medellín o Cartagena

● No haber firmado anteriormente un contrato de aprendizaje

El proceso de inscripción ya está abierto y los cupos son limitados. Los interesados pueden postularse en https://forms.gle/xKAv7geCHSNMY4j67 o escribiendo al correo ecolombia@kuepa.edu.co para recibir más información.

Siga leyendo: Biz Fest reunió a miles de jóvenes en Medellín para impulsar emprendimiento y educación

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuáles son los requisitos para acceder a las 400 becas de Técnico Laboral en Mercadeo y Ventas?
Para postularse es necesario tener entre 18 y 28 años, ser bachiller graduado, vivir actualmente en Bogotá, Medellín o Cartagena y no haber firmado anteriormente un contrato de aprendizaje.
¿En qué ciudades están disponibles las becas de Técnico Laboral en Mercadeo y Ventas?
Las becas están disponibles únicamente para jóvenes que vivan actualmente en Bogotá, Medellín o Cartagena.
¿La beca cubre todo el costo del programa de Técnico Laboral en Mercadeo y Ventas?
Sí. El proyecto Ecolombia cubre el 100 % del costo de la formación, por lo que los beneficiarios no deben asumir el valor de la matrícula del programa.

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