“Soy amigo del alcalde Quintero, pero no tengo negocios con él”: empresario que trae a RBD

¿Hay posibilidad de que se haga un quinto concierto?

No, eso sí no.

¿Por qué las boletas de RBD son tan costosas?

“Yo no era partidario del precio. Yo hice un presupuesto con unos precios más económicos, pero el manager nos hizo saber que quería una garantía más alta, de un millón de dólares de garantía. Cuando te ponen eso y ves una burbuja publicitaria tan grande, uno dice, bueno, tomemos el riesgo y aceptamos la garantía y le subimos los precios a las boletas y la gente”.

¿Lo rápido que se agotaron las boletas para los conciertos no tiene que ver con problemas de seguridad del portal que las estaba vendiendo? ¿Son cifras infladas?

“Cuando salimos a la primera venta de la primera fecha, le pedimos a la página que tenga sus servidores abiertos a la máxima potencia. Nunca pensaron que se fueran a conectar durante ese día más de 700.000 personas a querer comprar 40.000 boletas. Era demasiada la gente que se conectó, además de que ellos no tuvieron la capacidad de sus servidores abiertas al 100%. Además, cuando tú tienes esa acogida de gente, hay un fenómeno que tú quieres ir al concierto con nueve personas más a comprar un palco. Entonces hay un error porque los 9 se meten y colapsan todo”.

¿Ustedes les regalan boletas a la Alcaldía de Medellín?

“Nosotros sí le damos unas invitaciones porque tenemos un protocolo. En todos los eventos invitamos a la Secretaría de Cultura porque es parte del negocio. Al Inder, que es quien nos presta en realidad al escenario. Invitamos a la Secretaría de Gobierno, que nos dan los permisos, invitamos a la Policía Nacional porque nos presta un servicio”.

¿Y cuántas boletas les regalan?

“Entre todos esos entes, por ahí entre 50 y 80 boletas es lo que ellos tienen. A la Alcaldía se les da palco porque tú tienes que tener como la deferencia de que no lo puedes sentar en la última fila. Entonces uno los acomoda de la mejor manera, pero no es un compromiso de que ‘me tiene que dar 5000 boletas’. No, nunca”.

¿Usted tiene alguna relación directa con el alcalde Quintero?

“Yo no soy político. Yo los analizo las cosas que hacen y hay unas cosas que él ha hecho que me gustan y otras que no. Y sí, soy amigo de él, pero no, no de negocio porque no tengo negocios. Soy amigo por los conciertos”.

¿Tiene alguna cercanía con esta administración de Medellín?

“Algunos me quieren hacer ver como un aliado político, como si yo estuviera involucrándome en política y yo soy ese empresario de la música y de otros negocios. Yo hice conciertos toda la alcaldía de Federico (Gutiérrez) y yo no era amigo de Federico. Yo me hice amigo de él porque yo le mostré un día él y mire, yo hago esto y lo hago bien. A partir de eso, ellos me abrieron las puertas sin cobrarme. Además, yo soy amigo de todos los políticos, yo soy amigo de mucha gente en el país”.