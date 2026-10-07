Ojo: en tiempo de entrega de calificaciones crece desaparición de menores de edad en Medellín

Un seguimiento a las estadísticas de personas desaparecidas en Medellín indica que el 35% del total corresponde a menores de edad, lo cual es motivo de especial atención para las autoridades.

Un reporte correspondiente al periodo comprendido entre enero de 2024 y septiembre de 2026 indica que hubo 1.498 personas reportadas con sus edades y de ese total 538 era menores de 18 años: a 504 los localizaron vivos, en tanto que ocho fueron hallados sin vida y de 26 aún no se conoce el rumbo. Entre los menores de 18 años que fueron reportados, 474 tenían entre 12 y 17 años.

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“Nos preocupa especialmente la situación de nuestras niñas, niños y adolescentes: en algunos casos, estas ausencias pueden estar relacionadas con situaciones como violencia intrafamiliar, dificultades en el entorno familiar o académico, entre otras circunstancias”, apuntó el secretario de Paz y Derechos Humanos del Distrito, Carlos Alberto Arcila.

El análisis casuístico ha permitido ver que, con frecuencia, inicialmente los jóvenes se van de sus casas de forma voluntaria y luego van perdiendo paulatinamente el contacto con las familias, pero también se dan posibles retención u otras vulneraciones de derechos.