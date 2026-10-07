Ojo: en tiempo de entrega de calificaciones crece desaparición de menores de edad en Medellín

Un seguimiento a las estadísticas de personas desaparecidas en Medellín indica que el 35% del total corresponde a menores de edad, lo cual es motivo de especial atención para las autoridades.

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Un reporte correspondiente al periodo comprendido entre enero de 2024 y septiembre de 2026 indica que hubo 1.498 personas reportadas con sus edades y de ese total 538 era menores de 18 años: a 504 los localizaron vivos, en tanto que ocho fueron hallados sin vida y de 26 aún no se conoce el rumbo. Entre los menores de 18 años que fueron reportados, 474 tenían entre 12 y 17 años.

“Nos preocupa especialmente la situación de nuestras niñas, niños y adolescentes: en algunos casos, estas ausencias pueden estar relacionadas con situaciones como violencia intrafamiliar, dificultades en el entorno familiar o académico, entre otras circunstancias”, apuntó el secretario de Paz y Derechos Humanos del Distrito, Carlos Alberto Arcila.

El análisis casuístico ha permitido ver que, con frecuencia, inicialmente los jóvenes se van de sus casas de forma voluntaria y luego van perdiendo paulatinamente el contacto con las familias, pero también se dan posibles retención u otras vulneraciones de derechos.

Un detalle particular que han podido observar los equipos psicosociales es que hay periodos de mayor ocurrencia de estas ausencias, como la época de entrega de calificaciones.

No obstante, Arcila advirtió que no se puede normalizar la ausencia voluntaria de menores de edad y que hay que fortalecer las acciones de prevención y acompañamiento dirigidas a los adolescentes y sus familias.

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Igualmente, aclaró la idea que ha hecho carrera por la mención en películas, de que hay que esperar 72 horas antes de reportar la desaparición de una persona, lo cual no es cierto. Es más, se trata de un periodo esencial para asegurar el éxito de una búsqueda.

Arcila recordó que ante una situación en que se desconozca el paradero de un menor de edad o se pierda el contacto con él se debe reportar de manera inmediata a través de la línea 123 para activar oportunamente las rutas de búsqueda y protección.

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En el mismo periodo de dos años y nueve meses mencionado al principio, dentro de la Ruta Urgente de Búsqueda que tiene la administración municipal en la capital antioqueña, hubo 1.255 personas halladas con vida y 58 muertas, mientras que 170 siguen en el proceso.

De esos casos se priorizaron 18 ya que aparecen registrados en la base de datos como desaparición forzada o involuntaria. Además, 124 casos están registrados bajo la modalidad de desaparición voluntaria y en 367 casos no figura una modalidad de desaparición.