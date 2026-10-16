Derrumbe de un muro daña el Memorial de las Ausencias en la Comuna 13 y deja fotos de víctimas entre los escombros

El Memorial de las Ausencias, un espacio de la Comuna 13 donde cientos de fotografías de personas fallecidas y desaparecidas se exhiben sobre las placas de un muro de contención, quedó parcialmente dañado. La estructura colapsó por las lluvias de los últimos días.
El muro corresponde a un talud de la Institución Educativa Benedikta Zur Nieden, ubicada en la parte alta de la montaña, cerca al Parque Biblioteca San Javier y al edificio C4TA.
El muro de contención no logró soportar el derrumbe y terminó cayendo junto con varias placas con fotografías, además dejó otras entre los escombros. Una parte de la “galería viva” se desprendió y otra sigue intacta.
Entérese: Arles: la película que Colombia le debía a la comuna 13 de Medellín