Ojo: ‘apps’ mexicanas prestan plata, roban información y extorsionan en Medellín

“Me comenzaron a llamar y a pedirme cada vez más plata por lo que me habían prestado, tanto así que en cuestión de una semana ya les debía $1 millón (el 250% de interés)”, relató la afectada.

Pero su sorpresa llegó cuando apenas transcurrieron cinco días y empezó a recibir llamadas misteriosas para cobrarle el dinero solicitado, pero no los $400.000 sino con un interés de $90.000 adicionales en ese corto plazo, equivalente al 22,5% de incremento y con tendencia a ser mayor con el paso de los días.

“ Apenas vi el comercial en YouTube, decidí descargar la aplicación y pedí $400.000, que me consignaron en 10 minutos. Ante esto, me había programado para pagar rápido y teniendo en cuenta el interés, que sería como del 20%, como el de los pagadiarios”, dijo esta mujer.

La promesa de prestar dinero en minutos, con solo instalar una aplicación y facilitar su cédula se volvió un problema que cada vez tiene más víctimas necesitadas en solucionar sus líos económicos. En manos del Gaula de la Policía Metropolitana ya reposan 117 denuncias por esta situación, solo en el área metropolitana, aunque desde allí no descartan que la cifra sea aún mayor.

Y su vida se convirtió en un calvario a partir de mayo, ya que durante las llamadas la amenazaban con que la iban a matar si no cumplía con las exigencias, situación que la hacía sentir intranquila dentro de su negocio.

“Me llamaban desde las 3:00 de la mañana y hasta las 8:00-9:00 de la noche a amenazarme, que me iban a matar si no les daba lo que ellos me pedían”, manifestó la víctima.

Los métodos de presión de estos delincuentes pasaban por el envío de información de los contactos que sustraían de sus teléfonos celulares, intimidando con que les iban a hacer daño, hasta el envío de una fotografía en un cartel donde la señalaban de estafadora.

El desespero y la angustia de esta mujer llegó a tal extremo que, después de dos semanas de llegar a tener pesadillas por el cobro de esta deuda, decidió acudir a las autoridades competentes e interponer las acciones legales.