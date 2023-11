“En este momento se formó una persecución contra mí y mi pareja, estoy afectada física y psicológicamente, me siento atacada, pasé mala noche, me siento discriminada y atacada por usted, que es la persona que nos debería proteger. Tener que venir acá a exponer mi condición sexual, eso es denigrante”, le manifestó la agente a su superior.

A medida que avanzaba el video, se iban detallando algunas de las situaciones en las que la agente sustentaría su denuncia. Lo primero que dijo es que a ella y a su pareja, otra mujer que trabaja en la entidad, el mencionado jefe las estaría discriminado y persiguiendo en razón de su orientación sexual, lo que habría llevado, incluso, a que no las nombre para prestar servicio en días como domingos o festivos, cuando se da una remuneración económica extra.

La funcionaria de tránsito alegó que para dirigirse al superior se debe preguntar primero si está de buen humor y aseguró que en espacios concurridos, donde está gran parte del equipo, se muestra amable, pero que la realidad es otra en lugares como su oficina, de donde los habría sacado a gritos en ocasiones y donde les brindaría un trato negativo. “No es justo seguir aguantando estas cosas, no se está comportando como líder”, le expresó también la mujer.

Pasados casi cuatro minutos y medio de la intervención de la agente, el señalado jefe interviene por primera vez, con tintes de enojo. “¿Estoy detrás de usted? Ay, juemadre, qué miedo”, se escucha decirle él a ella, para luego agregar: “Detrás de usted no estoy, sexualmente no estoy detrás de usted”.

El tema empieza a ponerse más complejo cuando la mujer expresó que, en ocasiones pasadas, el superior se habría sobrepasado en el trato con ella, como saludándola de beso casi en los labios: “Para nadie es un secreto que desde que entré, yo hablaba y usted me corría, yo tocaba el dedo y ahí usted estaba, cuando llegaba a su oficina me saludaba casi besándome los labios... No quise llevarle la corriente ni ser su querida”.

A esto, la mujer lo invitó a que contara cómo le respondió cuando ella le pidió una explicación por no ponerlas a prestar servicio el pasado lunes festivo ni a ella ni a su pareja. “Porque no me dio la gana”, es lo que repitió el mismo agente ante los demás funcionarios, tras lo cual le ordenó a la guarda que se fuera a la formación y comenzó a tratar temas de la jornada laboral.

Habló el subcomadante denunciado

EL COLOMBIANO se contactó con el subcomandante de la Secretaría de Movilidad de Medellín señalado por estos hechos y aseguró que todo se trata de un ataque en su contra por “no asignarles un turno el lunes porque una de ellas había trabajado el domingo y la otra, por una restricción, no puede hacerlo más de un día en un fin de semana”.

Aseguró que luego de estos señalamientos interpuso acciones legales en contra de las implicadas tanto en la Procuraduría como en la Fiscalía debido a las afectaciones que esta situación le generó en su entorno laboral, donde trabaja hace más de 40 años.

“Nunca las he acosado por ninguna razón y si tienen alguna evidencia de que lo he hecho, que lo demuestren ante los organismos competentes. Todo se originó porque no les cumplí con una de sus pretensiones”, así lo expresó el subcomandante.

El caso es atendido por la Secretaría de Movilidad

Tras conocerse la denuncia, la Secretaría de Movilidad indicó que citó a los implicados para que contaran los hechos de la situación y se les informaron los trámites que deben adelantarse en instancias disciplinarias y penales, con el fin de determinar la veracidad de los hechos y, si es el caso, lograr los correctivos o sanciones respectivas.

“Lamentamos y rechazamos enfáticamente esta situación, de inmediato activamos los canales para salvaguardar la integridad de los servidores y accionar las actuaciones administrativas, disciplinables y penales que haya lugar ante las autoridades competentes”, indicaron en un comunicado oficial desde la dependencia.

Asimismo, informaron que están prestos a brindar “toda la información y apoyo oportunos que los entes de control, judiciales y disciplinarios requieran para el esclarecimiento de la situación denunciada”.

Desde la dependencia también dieron a conocer que los turnos de servicio para los agentes de tránsito deben asignarse de acuerdo con la necesidad del servicio en el Distrito de Medellín. “De presentarse algún evento, situación de movilidad o imprevistos en las vías que requiera la presencia de más agentes de tránsito, se dispondrá del personal de acuerdo con el requerimiento”, agregaron en el comunicado.

Finalmente, ratificaron que en la secretaría son respetuosos de las diferencias sexuales, religiosas e ideologías de todos los funcionarios, contratistas y agentes de tránsito.