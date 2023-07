Denuncian bodegas “mexicanas” para favorecer a Rodolfo Correa; él señala que es un ataque del “ejército digital de Fico”

Rodolfo Correa anda medio descuadrado por estos días. El pasado martes 25 de julio le tocó salir a reconocer que la Registraduría no le validó las firmas que recogió con su grupo significativo de ciudadanos AMA Medellín y con las que buscaba avalar su candidatura. Correa presentó 112.000 firmas, más del doble de las 50.000 que se requerían, pero solo 28.500 fueron válidas . Por esto le tocó salir a buscar aval de un partido en la recta final para inscribir su candidatura, algo que parecer tener ya controlado, aunque todavía no confirma con qué partido será. “Esto de los avales es un campo minado”, señaló.

Frente a esto, Correa señaló que la persona que difundió los pantallazos, quien figura en Twitter como Juliana Vásquez, parece hacer parte del ejército digital que apoya a Federico Gutiérrez y a los sectores de la derecha, aunque asegura que prefiere pensar que esto no hace parte directa de la estrategia de Gutiérrez. “Preferiría asumir que no hace parte de la estrategia de Fico este ataque que recibo ahora que me estoy jugando la vida en este momento buscando salvar mi candidatura”, manifestó.

Correa aseguró que “no controlan” quienes quieran ayudar en redes. Y señaló que este tema de las bodegas pudo tratarse de alguien que quiso ayudarlo o alguien que, por el contrario, orquestó todo para luego tomar los pantallazos y hacer la denuncia. En cualquiera de los dos casos pidió cesar con estas movidas. “Pido a todos que me quieran ayudar que si es así, no me ayuden y pido que quienes respaldan a Federico no caigan en este tipo de cosas que no son necesarias”.