En 10 años, Medellín apenas aumentó su espacio público en 0,7 metros por habitante

Medellín ya tiene claro desde hace mucho tiempo que está corto de espacio público. Desde 1999, año en el que se formuló el primer Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la ciudad se trazó dentro de sus prioridades aumentar los parques y zonas para el esparcimiento ciudadano. Sin embargo, la tarea está enredada. Tan solo en 2024, la ciudad cerró con un indicador de espacio público efectivo por habitante de 4,95 metros cuadrados. El dato da cuenta de un gran rezago, ya que no solo está 2,05 metros por debajo de la meta de 7,0 que se fijó en el POT de 2014, sino que muestra que en la última década solo se ha logrado aumentar ese indicador en 0,73 metros, a pesar de que la población ha crecido en más de 212.000 personas, tal como lo advirtió el programa Medellín Cómo Vamos en su más reciente informe de calidad de vida. En contexto: Arranca el debate por el POT de Medellín: Alcaldía radicó modificaciones ante el Concejo Esta problemática ha vuelto a hacer parte de la agenda pública, a propósito del inicio de la discusión en el Concejo de las modificaciones de mediano plazo del POT, que cambiarán el 78% de los artículos de esa norma. Si bien en la propuesta ya formulada por la Alcaldía uno de los cinco ejes es el espacio público —sobre todo orientado a que este se diseñe a partir de conceptos como Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), islas de calor y Drenajes urbanos Sostenibles (Suds)—, la discusión no se limita a ese punto.

¿Qué pasó en los últimos 10 años?

Juan Carlos García Bocanegra, arquitecto experto en planificación urbana y quien acompañó la formulación de los POT de 1999 y 2014, explica que la estrategia de la ciudad para aumentar su espacio público podría dividirse en cinco frentes. La primera ha sido el bloque o cinturón verde que, en palabras resumidas, consiste en anexar al espacio público los bordes urbanos rurales. La segunda ha sido el proyecto de convertir clubes privados, como El Campestre en El Poblado o El Rodeo, en parques públicos. La tercera, continúa, parte de un inventario que se ha venido levantando a lo largo de los años dentro de los barrios, en los que se proyectó espacio público en algunos lotes, con el objetivo de congelar la construcción en esos puntos y hacer que el Distrito los compre. La cuarta son los planes de renovación urbana en la parte más plana del valle, que a nivel normativo se denominaron planes parciales. Hasta hoy, el ejemplo de mayor éxito ha sido Ciudad del Río, que pasó de ser una zona industrial, a una zona residencial y de oficinas con espacio público de la más alta calidad.

Finalmente, la quinta opción, son las intervenciones para convertir el corredor del río en un gran parque público. Bajo esta línea, se sacaron adelante las dos primeras etapas de Parques del Río y el actual proyecto de Primavera Norte, en ejecución. García retoma y anota que cada una de esas cinco estrategias ha tenido sus éxitos y fracasos. Sobre el cinturón verde, señala que la Alcaldía ha logrado comprar varios lotes, por ejemplo en la zona del Cerro de las Tres Cruces, y ha podido aumentar el indicador de espacio público. No obstante, advierte que esa estrategia no es perfecta y que en alcaldías como la de Daniel Quintero, fue la misma que sirvió para escándalos como el de Aguas Vivas. Sobre la compra de clubes como El Rodeo y El Campestre, el urbanista señala que en la discusión del POT de 2014 se desdibujó la posibilidad de abrirlos a la ciudad, razón por la que es una de las tareas pendientes; y sobre Parques del Río advierte que, pese a tratarse de mobiliarios urbanos de la más alta calidad— sus altos costos son un factor en contra para presentarlo como la única solución para la ciudad. Lea también: Así es muy difícil: 47 municipios en Antioquia tienen su ordenamiento territorial vencido Más allá de estos tres puntos el urbanista advierte que en la actual modificación del POT ve con preocupación la suerte de los planes parciales y del plan de usos del suelo, este último que consiste en una demarcación de las zonas en las que la ciudad planea construir espacio público y evita que particulares las urbanicen o hagan proyectos nuevos hasta que el Distrito no compre la tierra.

“Un avance grande en el POT del 2014 fue un plano de espacios públicos proyectados. La tragedia más grande es que en la actual versión del POT, la que se radicó en el Concejo, se está eliminando el plano de espacios públicos proyectados”, alertó. A renglón seguido, García señaló que la figura del plan parcial también estaría en peligro. “La revisión del POT va a eliminar en la mayoría de los polígonos de renovación urbana del corredor del río la obligación de hacer un plan parcial y va a dejar que eso se haga lote a lote. Eso para Medellín es un retroceso de 25 años”, sostuvo. En la letra menuda del proyecto de acuerdo, García sostuvo que ahora los proyectos podrían usarse a través de las figuras de reactivación o revitalización, que ya se han probado en ciudades como Bogotá y que hacen parte de las posibilidades que ofrece la norma nacional. “Bogotá no es ejemplo de desarrollo urbano. Medellín está a años luz de Bogotá en ese sentido. El espacio público no se puede generar lote a lote, hay que hacer planes de mayor tamaño para generar nuevos parques”, agregó. Para conocer su posición sobre esta alerta, EL COLOMBIANO consultó con la Secretaría de Planeación, desde donde se emitió un pronunciamiento escrito explicando esos cambios y defendiendo la modificación propuesta del POT.