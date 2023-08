Duque aseguró que los gastos denunciados son “otra mentira” cuyo fin, según dijo, es “confundir a la opinión pública”. Lo cierto, dijo Duque, es que el fondo no fue creado por esta alcaldía sino por la de Luis Alfredo Ramos (1992-1995) y que la reglamentación actual del gasto fue estipulada por la administración de Sergio Fajardo. “No somos nosotros los que decimos crearlo ni reglamentarlo”, dijo el secretario privado, responsable de este fondo que tiene un tope de aprovisionamiento de 20 salarios mínimos.

No obstante, y tal como se lo señalaron los periodistas, la discusión desde que se desató el escándalo no ha sido si la Alcaldía creó o no el fondo sino la utilización que le ha dado, y fue ahí, intentando responder a ese interrogante, cuando Duque empezó a patinar.

Según el funcionario, muchos de los gastos que constan en los documentos conocidos son “falsos”, incluyendo las supuestas compras de bebidas alcohólicas, toda vez que entre los gastos figuran facturas de hasta $3 millones en establecimientos de venta de licores.

Tampoco respondió con claridad por qué figuran gastos que superan los $1,4 millones en comidas en restaurantes conocidos, tras lo cual empezó con una reiterada comparación con la administración de Federico Gutiérrez, de la cual, dijo, encontraron “facturas de cáterin que superaban los $160 millones y almuerzos para 80 personas que superaban los $64 millones”, por lo cual, aseguró, la alcaldía Quintero tomó la decisión de “surtir” la cocina del piso 12 de la Alcaldía para cocinar huevos, hacer café y otro tipo de preparaciones para atender a líderes sociales, políticos, empresarios y demás.