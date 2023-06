Daniel Quintero justifica respuesta de la alcaldía en caso de feminicidio

El alcalde Daniel Quintero se pronunció desde su cuenta de twitter, para justificar la respuesta jurídica de su administración en el pleito jurídico que busca establecer la responsabilidad del Estado en el feminicidio de Claudia Gómez –hermana de Susana Boreal–.

Claudia Gómez fue asesinada por su pareja y padre de sus 11 hijos, Andrés Felipe González en 2017. Una semana antes de su muerte, Gómez lo denunció por maltrato en la Comisaría de Familia 12 de Medellín y allí, después de recibirle la denuncia le dieron una orden de alejamiento para González, pero la copia de la denuncia nunca llegó a la policía del barrio.

Lo anterior, para la familia de Claudia Gómez es una muestra de negligencia de la comisaría. Por eso, por no garantizar su seguridad después de haber denunciado, la familia considera al municipio de Medellín como responsable del feminidicio de Claudia, y exigen reparación.

Aunque el caso sucedió en la alcaldía de Federico Gutiérrez, la demanda fue admitida cuando Quintero ya estaba en el cargo. Así que es bajo su mandato que se ha dado respuesta a este caso y esa respuesta, ha dicho la familia de Gómez, los ha revictimizado.

En una comunicación firmada por el alcalde Daniel Quintero y enviada a la jueza del caso el pasado 23 de marzo, la administración responsabilizó a la víctima de su muerte. “El señor Andrés Felipe González en los descargos que presenta en el proceso de violencia intrafamiliar ante esta Comisaria de Familia es claro en señalar que, pese a la medida de Alejamiento o prohibición de acercarse, el fin de semana anterior a los hechos de feminicidio, la señora Claudia Patricia Gómez Castaño accedió a verse con él, faltando de esta manera al autocuidado. (...) puede establecerse que la señora Claudia Patricia Gómez Castaño permitió acercamientos con el señor Andrés Felipe González Montoya aún después de tener la medida que lo prohibía y de esta manera él logra ingresar al domicilio y asesinarla”.

El alcalde Quintero se pronunció en su cuenta de twitter para justificar su respuesta. Escribió: “Por tratarse de un proceso judicial en la que la familia busca una indemnización por 3 mil millones de pesos, las Alcaldía tiene la obligación de presentar: no mi opinión personal, sin la tesis de defensa de la administración anterior (...) Si doy una versión en favor de la familia y no la consignada por los funcionarios de la administración anterior, los involucrados podrían argumentar que la respuesta dada tuvo como objetivo favorecer la demanda de la familia”.

Así, Quintero busca desligarse en lo personal de las decisiones que asume como mandatario de Medellín y responsabiliza a la administración anterior.

“Por esta razón, la respuesta dada, (en el comunicado firmado por él) deja claro al principio de las 4 páginas, que la respuesta recoge información de la Secretaría de Seguridad sobre los hechos que ocurrieron en la administración de Federico Gutiérrez, y no nuestra opinión personal. La respuesta además tenía el carácter de confidencial (reserva del sumario) y no tenía por objeto ser publicada en medios lo que obviamente genera un golpe a los miles de casos de feminicidio en el país. Lamentando este y todo feminicidio que ocurre en el país. Mi opinión personal, que dejo claro no compromete la defensa jurídica de este caso, es que cuando una mujer es asesinada después de buscar ayuda, es el estado el que ha fallado”, escribió Quintero en su cuenta de Twitter.