Parque Arví podría cerrar por falta de plata; déficit supera los $2.200 millones

El déficit, con corte a junio pasado, era de $2.282 millones. “La corporación no pasa por su mejor momento. Hoy tenemos una crisis financiera que nos está llevando a que este proyecto de ciudad en el corto plazo sea un proyecto inviable. Sí, esta es una corporación sin ánimo de lucro, pero tampoco es una corporación con ánimo de quiebra”, sostuvo el director de la entidad.

El Parque Arví pasa por una asfixia financiera que lo podría llevar al cierre. El director de la corporación que administra el parque, Víctor Manuel Arbeláez, sacó la ponchera el pasado 31 de julio en el Concejo de Medellín. Dijo, en resumidas cuentas, tras dos meses de su llegada al cargo, que la caja de la entidad no aguanta más y que eso podría hacer de ese espacio de conservación ambiental y esparcimiento un proyecto inviable a corto plazo.

El pedido de Arbeláez no consiste en restarle autonomía y por tanto responsabilidad a la corporación para la consecución de recursos que mantengan con vida al parque. Lo precisó de esa forma ante el Concejo, aduciendo que la coyuntura es compleja y que de ahí viene el pedido para que “no dejen morir el proyecto del Parque Arví”. Mejor dicho: “Que nos ayuden a ganar tiempo para hacer los cambios estructurales que hoy la corporación necesita. Las unidades de negocio y otras fuentes de financiación se pueden gestionar, pero la coyuntura de este año ha sido muy difícil”.

Y agregó, respecto a la tercera: “El socio principal ha sido el Distrito y esa puerta, por imposibilidad de financiación por parte de la administración, también está cerrada. Por parte de los asociados públicos, no ha entrado un solo peso a la entidad”.

De esa forma llegó Arbeláez a la dirección en propiedad del Arví. Para entonces ya había números preocupantes, según un informe de revisoría fiscal que evaluó los números de la entidad entre 2021 y 2022. Dice el documento —que se dio a conocer en marzo de este año— que aunque en 2022 la entidad generó excedentes por $286 millones, ese monto no es suficiente para absorber las pérdidas acumuladas provenientes de ejercicios anteriores.

La remoción del funcionario no se dio en principio porque de por medio existía apenas un fallo de primera instancia. Fue en febrero de este año que la junta de la corporación decidió separarlo del cargo, luego de que la Procuraduría ordenara que Valdés no podía ocupar cargos públicos durante diez años ni contratar con el Estado por cinco años por cuenta del proceso mencionado.

Habla el informe de un acumulado de $12.744 millones en pérdidas y de una variación del patrimonio neto del parque que pasó de $2.602 millones en 2021, a $2.482 millones en 2022. Las evidentes turbulencias financieras han afectado algunas tareas de mantenimiento, según Arbeláez: “Lo tenemos bonito, pero no como quisiéramos. El mantenimiento de la infraestructura verde, la producción de material vegetal, la gestión de los residuos sólidos y otras tareas no están al 100%”.

Pero esto no es todo, si actores como la Alcaldía de Medellín no se meten la mano al dril —preguntamos por las transferencias al parque en este cuatrienio y no recibimos respuesta previo al cierre de esta edición—, el déficit podría crecer considerablemente. Dice el documento presentado por Arbeláez ante el Concejo que el saldo en rojo para este mes sería de $612 millones, para diciembre de $2.498 millones y para marzo del año próximo de $4.027 millones.

El informe de revisoría fiscal insiste en la necesidad de apoyar la caja del Arví, en caso de que la ciudad quiera evitar su cierre: “Para salvaguardar la sostenibilidad, se hace necesario que la corporación cuente con una base presupuestal anual por parte de los actores involucrados, socios públicos y privados, a través de unos aportes ordinarios”.