“Jesus Army”: el documental que destapó medio siglo de abusos físicos y sexuales de una secta religiosa en Reino Unido

El impactante documental “Dentro del culto del Ejército de Jesús” (Inside the Cult of the Jesus Army), revivió la historia detrás de una cuestionada agrupación religiosa en Reino Unido que se erigió como comunidad cristiana para convertirse, durante casi 50 años, en un sistema de violencia física y sexual.

La serie de la cadena británica BBC, que se estrenó este domingo, expuso algunos de los testimonios de los sobrevivientes que hicieron parte de esta secta, fundada por Noel Stanton en Northamptonshire, en la década de 1970.

La comunidad llegó a congregar miles de miembros en la casa donde vivía Stanton.

“Te decían constantemente que eras pecadora por ser mujer. Que estás distrayendo a los hombres de Dios. Te llamaban Jezabel. Noel te menospreciaba en cada oportunidad que tenía. Y quién creería que un hombre, un anciano, le haría cosas a alguien”, dice Philippa, quien perteneció a la secta cuando tenía 12 años.

Tras la muerte de Stanton en mayo de 2009, a los 82 años, comenzaron a salir a la luz testimonios de víctimas que denunciaban abuso sexual, físico y psicológico, muchos de ellos cometidos por líderes.