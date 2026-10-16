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Crisis de reciclaje en Antioquia: ocho toneladas de material aprovechable terminarían en La Pradera

Asemar alertó sobre una crisis de comercialización que amenaza a las organizaciones de recicladores de oficio. La plegadiza recuperada deberá disponerse como rechazo ante la ausencia de mercado, mientras que el cartón y el papel de archivo podrían enfrentar una situación similar en menos de un mes.

  • Según Asemar, el pasado 7 de octubre solicitó a Emvarias recoger las más de ocho toneladas bajo la categoría de rechazo, para trasladarlas al relleno sanitario y darles disposición final. FOTO Cortesía Asemar.
    Según Asemar, el pasado 7 de octubre solicitó a Emvarias recoger las más de ocho toneladas bajo la categoría de rechazo, para trasladarlas al relleno sanitario y darles disposición final. FOTO Cortesía Asemar.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Más de ocho toneladas de material reciclable que fueron recuperadas por recicladores de oficio en Medellín y su entorno terminarían en el relleno sanitario La Pradera debido a la falta de compradores.

La situación encendió las alarmas de la Asociación de Entidades del Aprovechamiento y Reciclaje (Asemar), que advierte sobre las dificultades económicas que atraviesa el sector y el riesgo para la continuidad de las organizaciones que dependen de la comercialización de estos residuos.

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El material comprometido corresponde a plegadiza, un tipo de cartón utilizado, entre otros productos, para fabricar empaques y cajas. Aunque fue recolectado y clasificado para reincorporarlo a los procesos productivos, la ausencia de compradores impide completar esa cadena de aprovechamiento.

Según Asemar, el pasado 7 de octubre solicitó a Emvarias recoger las más de ocho toneladas bajo la categoría de rechazo, para trasladarlas al relleno sanitario y darles disposición final.

La preocupación no se limita a la plegadiza. La asociación advirtió que, si las condiciones del mercado no cambian, el cartón y el papel de archivo también podrían quedarse sin compradores en menos de un mes y terminar en el mismo lugar.

¿Por qué el material reciclado se está quedando sin compradores?

Asemar atribuye la crisis a varios factores que estarían reduciendo las posibilidades de comercialización de los residuos aprovechables en Antioquia.

Uno de ellos es el cierre de una planta papelera en Medellín, situación que habría disminuido las opciones para vender estos materiales dentro del mercado regional.

A esto se suma la reducción de la demanda y de los cupos de compra de cartón, que limita la cantidad de material que puede recibir la industria transformadora.

La organización también reportó que otra planta papelera del departamento canceló cupos para adquirir papel de archivo, en medio de decisiones relacionadas con el uso de materia prima virgen.

La asociación agregó que los precios de otros materiales recuperados también han venido disminuyendo, lo que reduce los ingresos de las organizaciones recicladoras. Además, mencionó la importación de materiales aprovechados entre los factores que, según su análisis, inciden en las condiciones del mercado.

Asemar también advierte que esta situación amenaza la sostenibilidad de las organizaciones de recicladores de oficio y los ingresos de las familias que dependen de esta actividad.

Ante este panorama, Asemar pidió la intervención coordinada de los gobiernos local, departamental y nacional, las autoridades ambientales, la industria papelera, las empresas transformadoras y otros actores relacionados con el aprovechamiento de residuos.

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La organización considera prioritario encontrar nuevos compradores, revisar las condiciones comerciales y explorar alternativas que permitan recuperar la demanda de plegadiza, cartón, papel de archivo y otros materiales reciclables.

También hizo un llamado para que se generen soluciones que permitan mantener la actividad de las organizaciones y evitar que residuos ya recuperados terminen siendo enviados al relleno sanitario por falta de mercado.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué más de ocho toneladas de material reciclado podrían terminar en el relleno sanitario La Pradera?
Más de ocho toneladas de plegadiza recuperada por recicladores de oficio en Medellín y su entorno podrían terminar en el relleno sanitario La Pradera por falta de compradores. Según la Asociación de Entidades del Aprovechamiento y Reciclaje (Asemar), la ausencia de mercado impide comercializar este material y reincorporarlo a los procesos productivos.
¿Qué tipo de material reciclable terminaría en el relleno sanitario La Pradera?
El material comprometido es la plegadiza, un tipo de cartón utilizado, entre otros productos, para fabricar empaques y cajas. Aunque fue recolectada y clasificada para su aprovechamiento, la falta de compradores llevaría a disponerla como rechazo.
¿Por qué hay menos compradores de material reciclado en Antioquia?
Según Asemar, la crisis estaría relacionada con varios factores: el cierre de una planta papelera en Medellín, la reducción de la demanda de cartón, la disminución de los cupos de compra, la cancelación de cupos para papel de archivo y la caída de los precios de otros materiales recuperados. La asociación también señaló la importación de materiales aprovechados como uno de los factores que inciden en el mercado.

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