Hacinamiento en las estaciones de Policía le cuesta al distrito de Medellín $96.000 millones al año

El crítico hacinamiento en las estaciones de Policía de Medellín no solo representa una flagrante vulneración a los derechos humanos, sino que se ha convertido en una carga fiscal pesadísima para el distrito.
Según cifras oficiales reveladas por la Secretaría de Seguridad, la manutención de las personas privadas de la libertad en calidad de sindicadas le cuesta al municipio cerca de $96.000 millones anuales.
Este elevado gasto, que se traduce en $8.000 millones mensuales, podría haberse destinado a otras prioridades para la ciudadanía antioqueña: con este monto anual, por ejemplo, podrían construirse tres instituciones educativas en la ciudad.