“Ese cobro va por diez años, entonces la gente no está de acuerdo con pagar ese dinero. En el canon de arrendamiento y en el régimen del arrendamiento no existe que el arrendatario tenga que pagar mejoras en lo que tenga arrendado. Tampoco figura que haya que pagar por hacer nuevas construcciones. Coomerca simplemente es un administrador y el terreno para construir es del municipio, que es el que tiene la responsabilidad de construir para luego entregarlo en una administración, bien sea a una entidad privada o parte del mismo municipio, pero los arrendatarios no deben estar obligados a pagar esa plata”, dijo el líder sindical.

“Aquí hay personas que tienen alguna vivienda, algún local en otras partes y no tienen la capacidad de pagar. Esa cuota es en beneficio de los de Coomerca, no de los arrendatarios”, añadió.

Por parte de Coomerca, Edison Alexander Palacio, gerente de la Plaza Minorista, contradice lo planteado por Herrera y sostiene que la cuota extra fue aprobada luego de más de 23 sesiones en las que participaron 1.720 comerciantes.