Así quedó el Consejo Distrital de Medellín tras las elecciones del domingo

Medellín vivió una jornada histórica con más de 37.000 jóvenes que salieron a votar para elegir al nuevo Consejo Distrital de Juventud, que representará a este grupo poblacional ante la Administración durante los próximos cuatro años. La ciudad triplicó los votos válidos respecto a las elecciones de 2021 y se ubicó por encima de Bogotá en el porcentaje de participación. La Alcaldía de Medellín celebró que gracias al trabajo de pedagogía previo, el número de votos nulos se redujo en un 45 %. Durante la campaña, se realizaron visitas a más de 200 colegios y 10 universidades para promover la vinculación a esta jornada democrática. Además, con el concurso Joven Vota Joven se incentivó la movilización estudiantil, premiando a las instituciones educativas más activas. Puede leer: Senador Trujillo, salpicado en escándalo UNGRD, no repetirá en el Congreso y buscará otra vez la Alcaldía de Itagüí Para estas elecciones, más de 40 marcas aliadas ofrecieron beneficios y descuentos a los jóvenes, con la presentación de su certificado electoral, entre ellas, Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín, Dogger, Inducascos, Perritos del Mono, Chip Station, Surtitodo y Enigma Scape Room.

¿Quién ganó en las elecciones del CDJ en Medellín?

El preconteo dejó como ganador a los candidatos de la lista de Creemos, el movimiento político del alcalde Federico Gutiérrez, que obtuvieron el 10,56% del total de los votos, que equivalen a 3.767 sufrafios, que le alcanzan para tener tres escaños.

En segundo lugar quedó la lista del Centro Democrático, con 3.373 votos, que le significaron dos puestos. Luego quedaron listas independientes como Juventudes Populares y Medellín es un Parche, cada uno con dos curules. También ingresaron con un escaño Partido Liberal, Nuevo Liberalismo, Alianza Verde, Todxs, Justicia al Derecho y Medellín Avanza. En Medellín, por ser una ciudad de más de 100.000 habitantes, el consejo de juventud tiene 17 curules “El alcalde Federico Gutiérrez lo ha dicho y es que a los jóvenes de Medellín hay que darles todas las garantías. Ahora es acompañar a estos candidatos electos a que se preparen bien para que los próximos cuatro años no haya, como lo fue en este periodo, tantas vacancias, que realmente haya un mayor compromiso y para eso el alcalde Federico anunció que hay un paquete de incentivos culturales, artísticos, deportivos e incluso académicos donde los jóvenes electos van a poder gozar de un crédito condonable de hasta el 100% con sapiencia, para estudiar en la universidad que quieran de Medellín y el área metropolitana”, dijo el secretario de la Juventud, Ricardo Jaramillo Vélez. El Puesto de Mando Unificado (PMU) reportó la jornada como tranquila, gracias al acompañamiento de la Registraduría Nacional, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Policía y el Ejército Nacional, que garantizaron el desarrollo ordenado y transparente del proceso.

¿Qué es el Consejo de Juventud?

Es un espacio de participación, concertación e interlocución donde jóvenes de 14 a 28 años, electos por voto popular, pueden proponer ideas y proyectos, adelantar iniciativas juveniles, participar en discusiones sobre la ciudad y ser voz de los jóvenes de todas las comunas y corregimientos de Medellín en diversos escenarios.

¿Qué hace un consejal de juventud?