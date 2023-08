Concierto cristiano en Feria de Flores, ¿una cacería de votos desde La Alpujarra?

En sus discursos, el alcalde siempre se muestra cercano al cristianismo, incluso hace unas semanas estuvo con su familia recorriendo los pasos de Jesucristo por Jerusalén, como lo mostró en sus redes sociales. Sin embargo, se trata de una estrategia comunicativa más, pues la pareja también se muestra cercana a las creencias indígenas ancestrales, al budismo, a la nueva era y a la meditación , todas prácticas que no tienen nada que ver con el cristianismo pero que son muy útiles para convencer a quienes buscan votos. Hay que recordar aquella frase de Paul Valéry: no se gobierna con la mera coerción, hacen falta fuerzas ficticias.

Aunque les volvieron a prestar el estadio, el alcalde Quintero no apareció en la tarima, pero sí estuvo detrás de la organización, pues cuando anunció a los artistas de la Feria dijo que esta vez se iba a realizar el concierto cristiano más grande de Latinoamérica en Medellín: “Tendremos en el cierre, el concierto cristiano más grande en la historia de América Latina. Iniciaron con una fecha y ya van en 3 fechas seguidas y más de 150 mil asistentes”, dijo.

La historia política colombiana reciente ha mostrado cómo los candidatos en plena campaña buscan el apoyo de los movimientos religiosos, lo hizo en su momento Álvaro Uribe Vélez con la poderosa iglesia Misión Carismática Internacional, donde apareció para ser ungido por el pastor César Castellanos, quien devuelta recibió en cabeza de su esposa Claudia la embajada de Colombia en Brasil. El acto fue copiado por Juan Manuel Santos y por Óscar Iván Zuluaga, y el mismo Germán Vargas Lleras puso en sus listas de Cambio Radical a pastores y pastoras como piezas fundamentales.

No es raro entonces que tras el concierto estuviera Diana Osorio, esposa del alcalde Quintero, quien apareció en una historia de su Instagram acompañada por la cantante del grupo Generación Gracia, con quien incluso cantó algunas líneas de una nueva canción. Y no es raro porque ahora estamos en año electoral y el primo de Osorio, Juan Carlos Upegui, es el candidato de la continuidad, y no le caerían mal algunos miles de votos de iglesias.

Entre algunos pastores de la sana doctrina cristiana, esa que no mezcla votos electorales con la fe, hay una preocupación creciente con la segunda versión de este concierto, pues se sospecha que el préstamo del estadio se está relacionando con un sincretismo que en Estados Unidos es bastante popular: meter a los políticos adentro de las iglesias, los pastores creen que los pueden convertir, pero los políticos saben que van por lo suyo: los votos.

Ahora bien, hablar de iglesias cristianas como un término absoluto, es bastante engañoso. El concierto en el Atanasio agremia apenas a una parte de los credos que se pueden llamar cristianos, quizá allí sobre todo están los movimientos conocidos como de prosperidad, de telepredicadores e influenciadores. Son decenas las congregaciones que no se plegan a partidos políticos ni a llamados electorales, allí el rebaño creyente busca el evangelio de la cruz y no el favor político.