Pese a esa tesis compartida, lo que demuestra un grado de confianza importante, Corredor no se refiere mucho a su relación con el Alcalde de Medellín. Él mismo asegura en reuniones cerradas que son amigos, que su relación no está ni en la política ni en los negocios, y que hace cuatro años incluso Quintero lo invito a que formara parte de su lista al Concejo, pero Corredor declinó la propuesta y prefirió alinearse con el Centro Democrático, cosa de la que no se arrepiente pese a que de allí salió como un rebelde.

Una de las cartas que juega Corredor para demostrar que no es tan cercano políticamente al Alcalde es que su candidatura la tramitó por firmas y no bajo la sombrilla del Movimiento Independientes. Sin embargo, eso podría tener una razón muy simple, y es que el candidato de La Alpujarra fue desde el momento uno Juan Carlos Upegui por el amor que le tiene la gestora y esposa de Quintero, Diana Osorio. Además, Corredor no tiene la estirpe de los serviles, sino de los que mandan, no estaría muy contento de rendirle cuentas a su compañero de tesis.