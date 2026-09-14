Ciberbullying y delitos sexuales informáticos: este año van 199 casos en colegios de Medellín

Las violencias que enfrentan los estudiantes de Medellín ya no se quedan únicamente dentro de las aulas. Las redes sociales, las plataformas digitales y las aplicaciones de mensajería también se han convertido en escenarios donde niñas, niños y adolescentes pueden quedar expuestos a acoso, explotación y otras formas de violencia.
La dimensión de esta problemática quedó reflejada en un dato reportado por la Secretaría de Educación de Medellín. En lo corrido de 2026 se han registrado 199 atenciones relacionadas con violencias en entornos digitales en 100 instituciones educativas de la ciudad.
De ese total, 85 atenciones corresponden a situaciones de ciberbullying y 144 están relacionadas con delitos sexuales informáticos. Las cifras no deben sumarse como si se tratara de 229 casos independientes, pues una misma situación puede involucrar simultáneamente ambas categorías.
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El dato encendió las alertas sobre una realidad que las autoridades buscan enfrentar mediante acciones de prevención y formación para que los estudiantes puedan identificar los riesgos antes de convertirse en víctimas.