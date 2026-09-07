¿Quedaron ‘gringos’? Cierre de academia de inglés afecta a más de 700 estudiantes en Medellín

Más de 700 personas se matricularon para aprender inglés en la academia LCN Idiomas, que cuenta con 10 sedes en Medellín y otras zonas del país. Sin embargo, tras pagar sumas millonarias, llevan más de dos meses sin recibir clases presenciales ni virtuales y sin que la institución les brinde una explicación concreta.
Andrea Oquendo es una de las estudiantes afectadas. Se matriculó en la sede del centro comercial Parque Fabricato, en Bello, y señaló que después de recibir de “herencia” el curso que estaba viendo su esposo, de cuatro niveles, apenas logró tener una cantidad de clases que se cuentan con los dedos de una mano.