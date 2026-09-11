Así cayó en Medellín la red que habría lavado $2,3 billones del narcotráfico con criptomonedas

Una red señalada de combinar narcotráfico y lavado de activos, quedó en el radar de las autoridades tras una operación que expuso cómo las organizaciones criminales utilizan las nuevas herramientas financieras para mover grandes cantidades de dinero, sin recurrir únicamente a los mecanismos tradicionales. La operación Imperium, adelantada de manera articulada por la Policía Nacional, la Fiscalía y la DEA, terminó con 10 personas capturadas y permitió establecer que la estructura habría movilizado alrededor de US$180 millones en criptoactivos, además de realizar operaciones financieras por cerca de $2,3 billones en Colombia. Lea más: Cayó presunto socio del sobrino de alias Douglas en operativo contra el lavado de activo con criptomonedas en Medellín La organización tenía presencia e influencia criminal en Medellín, Cali y Urabá, y habría utilizado empresas legalmente constituidas para darle apariencia lícita a parte de los recursos que manejaba.

Una red que movía millones por criptomonedas

La investigación encontró que los integrantes de la estructura recurrían a billeteras virtuales y billeteras frías para trasladar recursos derivados de sus actividades ilícitas. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, parte de estas operaciones habría involucrado incluso un exchange de criptomonedas ubicado en Irán, lo que muestra la dimensión internacional que habría alcanzado el esquema financiero. En Colombia, los investigadores identificaron alrededor de 2.000 transacciones internacionales realizadas a través de distintas empresas y mecanismos financieros.

El resultado económico de esas operaciones fue estimado en $2,3 billones, una cifra que dimensiona el volumen de dinero que habría pasado por la estructura.

Turbo habría sido una pieza clave del negocio

Según la investigación, la red habría aprovechado actividades y procesos logísticos en la zona portuaria de Turbo, en Urabá, para facilitar el tráfico internacional de cocaína. La ubicación estratégica del municipio habría permitido conectar las operaciones de la organización con las rutas utilizadas para sacar droga del país y mover posteriormente los recursos obtenidos. Las autoridades también establecieron presuntos vínculos con alias Richard, señalado de ser cabecilla de la estructura Juan de Dios Úsuga, vinculada al Clan del Golfo. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó el resultado de la operación y puso el foco en el componente económico del golpe. “Lo único que les duele es la extradición o la extinción de dominio, que les quiten la plata producto de lo que han conseguido de manera ilegal”, afirmó el mandatario. Gutiérrez aseguró que la estrategia contra estas organizaciones debe concentrarse en capturar a sus integrantes y, a la par, en seguir la ruta del dinero y afectar los bienes y recursos obtenidos mediante actividades criminales. Entérese: Por secuestro de influencer capturan a sobrino de “Douglas”, jefe de “la Oficina” y exvocero de bandas en la “paz total” En su balance, también destacó la coordinación con la DEA y la Fiscalía y aseguró que continuarán las operaciones contra las estructuras que utilizan a Medellín y otros territorios estratégicos para desarrollar sus actividades. El alcalde anticipó, además, que habrá nuevas operaciones contra redes dedicadas al narcotráfico y al lavado de activos. Los 10 capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales mientras avanzan las actuaciones correspondientes. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: