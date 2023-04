Tumban las casas antiguas del Centro para abrir parqueaderos

De acuerdo con Jorge Puerta –director de Corpocentro– la situación da muestra de dos hechos que parecen aislados pero que convergen en la actual problemática. Uno de ellos es el déficit de parqueaderos públicos y el otro tiene que ver con la imposibilidad de mantener en pie bienes arquitectónicos no declarados como patrimoniales.

El docente Reinaldo Spitaletta –uno de los hombres que más conoce las dinámicas del Centro– opinó sobre las casas antiguas de esa comuna. “Eso se ve sobre todo por fuera del perímetro de protección de Prado Centro. Vea lo que pasa por El Palo o por Sucre que se llenó de parqueaderos de motos . Todas esas casas que antes eran de la élite y que no fueron declaradas bienes patrimoniales –porque interesaba más el tema de rentas– hoy son estacionamientos. Y mañana veremos que ahí surgirán proyectos de torres, porque ese es un sistema de ‘engorde’ de terrenos para venderlos para edificios y negocios”, explicó.

“Así reciben más plata, no tienen que gastar mayor cosa pues el mantenimiento es mínimo e incluso en algunos de esos espacios la conversión roza la ilegalidad”, explicó.

“Es una nueva barbarie”

Spitaletta señaló que el actual estado de las casas antiguas de Medellín se deriva de una “nueva barbarie” en la que los factores económicos se anteponen sobre las declaratorias patrimoniales de estos bienes. “Lo que prima aquí no tiene nada que ver ni con la cultura, ni con el urbanismo ni con la preservación del Centro como patrimonio y memoria sino que la prioridad va de la mano de las ganancias y las plusvalías. Y acá no hay oposición a eso, a lo que uno se opone es en la forma en que van arrasando todo, cosa que no pasa en otras partes del mundo”, apuntó el docente.

De hecho, un propietario de una estas casas admitió que las políticas de preservación y de apoyo a los bienes de interés cultural siguen siendo insuficientes pues estas deberían ir más allá de descuentos en impuestos y apostar más al apoyo en arreglos y mantenimientos, así como reducción en la tarifa de servicios públicos. “Por eso uno poco o nada gana con que le declaren la propiedad como patrimonio pues no se puede hacer nada con ella. Y encima nos siguen cobrando impuestos altísimos”, dijo.

¿Soluciones insuficientes?

En contraste a esta situación, y como una forma de preservación autogestionada, varias casonas se han convertido sin mayores intervenciones en bares, cafés, funerarias, restaurantes, teatros e incluso inquilinatos y salas de masajes, lo que ha logrado conjugar el rédito económico de los dueños con la conservación de las casonas.

Sin embargo, tanto Spitaletta como González abogan por una solución más integral que comprometa en mayor medida al Estado y a los actores del Centro para salvar a las casonas de su actual situación.

“Lo que hacen los privados está muy bien en el corto plazo. Pero acá siempre abogamos por soluciones simples y el problema del Centro es integral y tiene que ver desde lo estructural hasta lo coyuntural. Toca la movilidad, las rentas legales e ilegales y las economías formales e informales. Cualquier solución como la que plantean algunos empresarios, pero que se toma de forma individual o aislada, no es suficiente”, puntualizó González.