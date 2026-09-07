En el Valle de Aburrá se abren nuevas carreras enfocadas en la industria y la sostenibilidad

Dos nuevos programas académicos abrió la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia (TdeA), uno de carácter profesional y el otro tecnológico, que comenzarán a ser ofrecidos a partir del primer semestre de 2027.

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Estos serán impartidos en el campus principal de Medellín que tiene la entidad de formación, y en su sede satélite de Itagüí.

Se trata de los programas de Profesional en Biotecnología Industrial y la Tecnología en Gestión Química Industrial, ambos adscritos al Departamento de Ciencias Básicas y Áreas Comunes.

Tanto para estas carreras como para las demás que imparte el TdeA, las inscripciones se realizarán a partir del próximo 15 de septiembre.

El pregrado en Biotecnología Industrial está orientado a la formación de talento humano capaz de aplicar conocimientos científicos y tecnológicos en procesos industriales, productivos, ambientales y de investigación.

Este es de carácter presencial, dura ocho semestres y la intención es formar profesionales con bases sólidas en biología, química, física, matemáticas, estadística, microbiología, biología molecular, bioprocesos, bioseparaciones, ingeniería genética, biotecnología médica, biotecnología agrícola y ambiental, bioinformática, economía circular y transferencia tecnológica.

La biotecnología industrial aprovecha el conocimiento de los seres vivos y de los sistemas biológicos para diseñar productos, procesos y servicios con aplicación en la industria.

“La creación del programa responde a la necesidad de contar con capital humano especializado en biotecnología, un campo clave para impulsar la innovación, optimizar procesos productivos y desarrollar soluciones sostenibles en sectores como energías renovables, seguridad alimentaria, cuidado personal, cosmética, farmacogenética, salud, agricultura, medio ambiente y fabricación de productos con nuevos usos o segundos usos”, explicó el rector Leonardo García.

Por otro lado, la Tecnología en Gestión Química Industrial se orienta a sectores como alimentos y bebidas, agroindustria, salud, energía, textil, plásticos, materiales, construcción, gestión de residuos y química verde.

Dura cinco semestres y busca formar tecnólogos con bases en química, ciencias naturales, procesos industriales, gestión ambiental, control de calidad, seguridad, tecnologías limpias y economía circular.

“La denominación del programa integra dos componentes centrales: la formación técnica en química industrial y la capacidad de gestión para intervenir procesos reales. Esto permite orientar el aprendizaje hacia la optimización de recursos, el cumplimiento normativo, la mejora continua y la toma de decisiones en contextos productivos”, añadió García quien agregó que uno de los elementos diferenciales de los dos programas es su enfoque práctico.

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“Ambos priorizan el aprendizaje basado en problemas y los proyectos integradores, para que los estudiantes conecten distintas áreas del conocimiento con situaciones propias de la industria y del territorio”, indicó.

Para impartir ambos programas, el TdeA cuenta con laboratorios y equipos especializados que fortalecen el aprendizaje práctico.

Con ellos la entidad completa 44 ofertas de estudio entre tecnológicos, profesionales y de postgrado (maestrías y doctorados).

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