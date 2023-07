La Feria de las Flores se sigue quedando sin eventos: cancelaron el concierto Pa Medallo

La Feria de las Flores 2023 se sigue quedando sin actos que la han caracterizado en el tiempo. A dos semanas de comenzar, se anuncia la cancelación de más eventos . A la lista se suma el concierto Pa Medallo, que estaba programado para el 29 de julio , pero que sus organizadores anunciaron este sábado que ya no se realizará.

Los organizadores aseguraron que el motivo de esta cancelación se debe a la saturación de eventos que se vive en la ciudad, “logrando que los asistentes no puedan comprar entradas para todos a los que quieren y desean asistir”.

En cuanto al primer tema, de acuerdo con la Dimayor, avisaron que el principal escenario deportivo de Antioquia tenía programados 19 conciertos, aunque el ya exdirector del Inder, Cristian Sánchez, expresó que solo estaban autorizados ocho (entre ellos Pa Medallo) , situación que desencadenó que, por ejemplo, el Verde no tuviera cancha para el partido contra Racing Club por los octavos de la Copa Libertadores, situación que se solventó ante las múltiples presiones a la Alcaldía de Medellín.

Relacionado con el segundo punto, esta suspensión se suma a la cancelación del Desfile de Chivas y Flores por los inconvenientes con el patrocinio por parte de las empresas privadas, lo que hicieron inviable su realización. También se anunció que para este año no se realizará concierto de clausura de la feria, según el alcalde Daniel Quintero, por falta de recursos para organizarla.

Pero todo no para ahí. La organización de graderías para el Desfile de Silleteros también está en riesgo porque el alcalde Quintero atribuye a que no cuenta con dinero para que estas sean gratuitas, echándole la culpa a que no se le otorgaron los recursos de las transferencias de EPM.

Sin embargo, los organizadores de algunos eventos, como Ovidio Moncada, quien iba a realizar el Desfile de Chivas y Flores, aseguró que estos inconvenientes también se presentaron por la organización tardía de esta festividad.