Sin embargo, esto no significa que si alguna persona llega con alguna lesión generada por pólvora o por alguna otra afectación de salud no vaya a recibir atención.

“Si sabemos que hay un colapso en los servicios de salud, que se ha presentado durante todo el año, y que tenemos unos eventos que son prevenibles, eso sería una razón más para evitar usar y no tener que asistir a un centro asistencial durante estas temporadas por eventos que son evitables”, expresó Rita Almanza Payares, la líder de la Unidad de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín.

El año pasado se registraron 33 personas lesionadas por pólvora en Medellín, de las cuales siete fueron menores de edad y el balance, según el sexo, fue de dos hombres quemados por cada mujer.

Las autoridades emprendieron una campaña de prevención para reducir las cifras de quemados, no solo para evitar tragedias familiares en diciembre, sino para que la capacidad hospitalaria no se desborde. “Si es una urgencia que se sale de mis manos, el sistema hospitalario está muy preparado para brindar cualquier atención, pero si es un evento prevenible, debe ser una causa o motivación para evitar que se presenten, porque no queremos personas lesionadas y mucho menos haciendo fila en un servicio de urgencias”, concluyó Almanza.

Así que no queda de otra que cuidarse al máximo en esta época y evitar la pólvora.