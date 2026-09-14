110 pisos por las Torres Gemelas: Bomberos Medellín subió tres veces el Coltejer en homenaje a los fallecidos del 11S

Tres ascensos al edificio Coltejer, 110 pisos y un mismo propósito: recordar a los bomberos que murieron mientras intentaban salvar vidas durante los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
Así fue el homenaje realizado por el Cuerpo de Bomberos Medellín para mantener viva la memoria de los 343 integrantes del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) que fallecieron durante la emergencia en el World Trade Center.
Lea más: Incendios forestales no dan tregua: hay 18 activos y Tolima sigue siendo principal foco
La institución paisa convirtió uno de los edificios más emblemáticos de Medellín en el escenario de un tributo marcado por el esfuerzo físico y el simbolismo de cada escalón.
Y es que la elección del Coltejer tuvo una razón evidente. Su altura permite trasladar al contexto de Medellín la dimensión de las Torres Gemelas del World Trade Center, dos edificios de 110 pisos que se convirtieron en el centro de uno de los ataques terroristas más graves de la historia reciente.