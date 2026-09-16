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Balacera en la Regional tras robo de motos: capturaron a un joven y aprehendieron a un menor herido

El intercambio de disparos terminó con el adolescente herido. Los policías lo trasladaron a un centro asistencial para que recibiera atención médica, mientras que el joven de 18 años fue capturado en el procedimiento.

  • Tanto el joven capturado como el adolescente aprehendido quedaron a disposición de las autoridades judiciales. FOTO Policía Metropolitana.
    Tanto el joven capturado como el adolescente aprehendido quedaron a disposición de las autoridades judiciales. FOTO Policía Metropolitana.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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Un procedimiento policial que comenzó con el robo de una motocicleta en Sabaneta y terminó con una balacera en la Avenida Regional dejó como resultado un joven de 18 años capturado, un adolescente de 17 aprehendido y dos motocicletas recuperadas.

Los hechos ocurrieron este martes 15 de septiembre, en el sur del Valle de Aburrá, después de que las autoridades recibieron la alerta por el hurto de una motocicleta y lograron seguir el recorrido de los presuntos responsables mediante el sistema de videovigilancia.

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Según el informe entregado por la Policía, las cámaras permitieron identificar a los sospechosos y transmitir en tiempo real sus movimientos a las patrullas desplegadas en distintos sectores del sur del Área Metropolitana.

De Sabaneta a San Antonio de Prado

La investigacion comenzo tras el robo de una motocicleta en Sabaneta. Los operadores de las cámaras lograron establecer la ruta que habrían tomado los presuntos responsables y mantuvieron el seguimiento mientras se movilizaban por diferentes vías.

Durante ese recorrido, los investigadores determinaron que los mismos jóvenes aparentemente llegaron hasta San Antonio de Prado, donde se habría cometido el hurto de una segunda motocicleta.

Con esa información se activó un plan candado en diferentes puntos del sur del Valle de Aburrá para tratar de interceptarlos antes de que pudieran abandonar la zona.

La búsqueda terminó cuando los uniformados localizaron a los dos sospechosos sobre la avenida Regional. De acuerdo con la Policía, ambos se movilizaban en una motocicleta mientras utilizaban el llamado “taconeo”, una modalidad en la que una persona conduce un vehículo y otra desplaza o empuja una segunda motocicleta.

El menor habría disparado contra los policías.

La intervención policial subió de nivel cuando los uniformados intentaron detener a los sospechosos.

Según la versión oficial, el adolescente de 17 años sacó un arma de fuego y realizó varios disparos contra los policías. Ante esa situación, los agentes respondieron con sus armas de dotación, en una acción que, de acuerdo con la institución, buscó proteger a los uniformados y a las demás personas que se encontraban en la vía.

El intercambio de disparos terminó con el herido. Los policías lo trasladaron a un centro asistencial para que recibiera atención médica, mientras que el joven de 18 años fue capturado en el procedimiento.

La Policía también informó la incautación de un arma de fuego, que quedó bajo custodia de las autoridades como parte del proceso investigativo.

Además de las detenciones, el operativo permitió recuperar las dos motocicletas que, según las autoridades, habían sido heridas previamente en Sabaneta y San Antonio de Prado.

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Los vehículos y el arma incautada fueron puestos a disposición de la autoridad competente para avanzar en la investigación y determinar las circunstancias exactas de los dos robos.

El caso también permitió establecer que el joven de 18 años tenía un requerimiento judicial relacionado con un hecho ocurrido en 2019, por una agresión contra un agente de tránsito.

Tanto el joven capturado como el adolescente aprehendido quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

La Policía indicó que los dos están vinculados, preliminarmente, a investigaciones por hurto calificado y agravado y por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, de acuerdo con las circunstancias establecidas durante el procedimiento.

En el caso del menor de edad, su situación quedará definida bajo las normas especiales del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pasó en la balacera de la Avenida Regional tras el robo de motos?
El procedimiento comenzó con el robo de una motocicleta en Sabaneta y continuó con el seguimiento de los sospechosos mediante cámaras de videovigilancia. La Policía los ubicó en la Avenida Regional, donde se produjo un intercambio de disparos que dejó herido a un adolescente de 17 años.
¿Dónde fueron robadas las motocicletas recuperadas tras la balacera en la Regional?
Según la Policía, una motocicleta fue hurtada en Sabaneta y posteriormente los sospechosos habrían cometido el robo de una segunda en San Antonio de Prado. Las dos fueron recuperadas durante el operativo.
¿Quiénes fueron capturados y aprehendidos tras el robo de motos en Sabaneta?
La Policía capturó a un joven de 18 años y aprehendió a un adolescente de 17 años, quien resultó herido durante el intercambio de disparos.

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