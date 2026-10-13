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Definen fecha y hora para la apelación a la casa por cárcel de Miguel Quintero

Este tema será asumido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento.

  • Sebastián Ortega y Miguel Quintero, imputados por presunta corrupción en el Área Metropolitana. FOTOS: IMAGEN DE AUDIENCIA Y ARCHIVO
    Sebastián Ortega y Miguel Quintero, imputados por presunta corrupción en el Área Metropolitana. FOTOS: IMAGEN DE AUDIENCIA Y ARCHIVO
hace 1 hora
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El Juzgado Primero Penal del Circuito con función de conocimiento de Medellín acaba de citar a la audiencia para definir la apelación a la casa por cárcel que tiene Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero.

Le recomendamos leer: ¿Miguel Quintero se queda sin defensa? Santiago Trespalacios anunció que deja de ser su abogado

Esta medida cautelar fue avalada en primera instancia por un juez de control de garantías luego de que la Fiscalía la solicitara dentro del proceso por presunta corrupción dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

La mayor consideración del operador de justicia fue la gravedad de las conductas que habría cometido Quintero, quien fue imputado por presunto interés indebido y peculado por apropiación, de manera concreta en seis contratos que celebraron el AMVA y los bomberos de Itagüí por un monto de 17.656 millones de pesos. Ahí, según los investigadores, Quintero y sus “socios” se habrían apropiado de 2.481 millones de pesos mediante el cobro de coimas.

Lo curioso fue que el propio defensor de Miguel Quintero no objetó la medida de aseguramiento que lo obliga a no salir de su casa, sino que fue la fiscal del caso, lo mismo que el abogado del AMVA, por considerar que se queda corta. Estos habían argumentado igualmente que habría un riesgo de que Quintero actuara de manera indebida en el proceso mediante intimidación de testigos.

En este proceso fue imputado también el particular Sebastián Ortega, para quien igualmente el abogado de las víctimas pidió cárcel mientras que avanza la causa, pero el juez no se la concedió. La diligencia que citó el juez Primero Penal será también para definir sobre la apelación de esa libertad.

Las dos solicitudes fueron acompañadas en la audiencia por el delegado de la Procuraduría General de la Nación.

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La cita fue dirigida a los dos imputados para que se hagan presentes el próximo 23 de octubre, es decir, el viernes de la semana que viene, a la 1:30 p.m. Como las demás diligencias dentro de este proceso, esta se cumplirá de manera virtual.

Con Quintero y Ortega fueron imputados además el subdirector administrativo y financiero del Área, Álvaro Villada, y la exasesora jurídica Vanesa Álvarez; no obstante, contra ninguno de estos últimos fue solicitada ninguna medida cautelar.

También le sugerimos ver: En audiencia, la Fiscalía anunció la creación de grupo especial para investigar corrupción en la alcaldía de Quintero

Preguntas y respuestas

¿Cuándo será la audiencia para decidir si Miguel Quintero debe ir a la cárcel?
La audiencia fue programada para el 23 de octubre, a la 1:30 p. m., y se realizará de manera virtual. En esa diligencia, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín estudiará la apelación contra la medida de detención domiciliaria de Miguel Quintero.
¿Por qué la Fiscalía pide que Miguel Quintero vaya a la cárcel en lugar de permanecer en casa?
La Fiscalía busca que se imponga una medida de aseguramiento más restrictiva porque considera insuficiente la detención domiciliaria. Según lo expuesto en el proceso, existe preocupación por un posible riesgo de intimidación de testigos y por la gravedad de las conductas investigadas.
¿De cuánto dinero sería el presunto desfalco en los contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá?
Según los investigadores, Miguel Quintero y otras personas presuntamente se habrían apropiado de 2.481 millones de pesos mediante el cobro de coimas. La investigación está relacionada con seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y los bomberos de Itagüí, cuyo valor total asciende a 17.656 millones de pesos.

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