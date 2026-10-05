Así cayó el hombre que atracó a varias mujeres en un almacén de Laureles, en Medellín: el caso quedó registrado en video

Las súplicas y el temor de varias mujeres, cuando un hombre las intimidó con un arma de fuego y les hurtó sus pertenencias en un local comercial del barrio Laureles, en Medellín, no quedaron impunes, y este lunes las autoridades reportaron la captura del presunto responsable. El robo se hizo viral en un video divulgado en redes sociales y que muestra la manera agresiva como el delincuente apunta con una pistola a sus víctimas y les roba un computador y otras pertenencias. En video: momento del atraco a las mujeres

Precisamente, ese material audiovisual fue clave para que los investigadores dieran con el implicado, un hombre de 18 años, un consumado delincuente que había cometido, al menos, cuatro atracos similares en otros sectores de Medellín e, incluso, en un municipio del Occidente antioqueño. Según el secretario de Seguridad, Manuel Villa, este caso demuestra que un video no solo genera indignación, también puede convertirse en una pieza fundamental para llegar hasta los responsables. “La Policía y la Fiscalía hicieron el trabajo investigativo, conectaron los casos y lograron materializar esta captura”, señaló Villa Mejía. Entérese: Golpe al tráfico de drogas en Barrio Antioquia: tres capturados y más de 10.000 dosis incautadas De acuerdo con las investigaciones, la actividad delincuencial del sujeto está relacionada con otro caso, el 2 de septiembre, en la comuna Buenos Aires, centro oriente de Medellín, donde fueron robadas joyas, 1 millón 874.00 pesos en efectivo y documentos.

Además, el 11 de septiembre, en López de Mesa y Laureles-Estadio, hurtaron otros elementos como cadenas lujosas avaluadas en $12 millones y un computador, que posteriormente fue recuperado y entregado a su propietario, otro caso en el habría participación del capturado. El ímpetu criminal del sujeto, acusado de hurto agravado y calificado, superó las fronteras de Medellín y llegó hasta el municipio de San Jerónimo, donde el 26 de agosto fue sorprendido con elementos también robados. Continúe leyendo: Sorprendieron en Medellín a dos hombres con camuflados de las Farc y cinco canecas repletas de explosivos “Vamos a seguir utilizando la denuncia, las imágenes, la investigación criminal y la coordinación con la Fiscalía para cerrarles el paso”, agregó el secretario de Seguridad. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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