Aproveche: si se pone al día con sus impuestos en Medellín puede obtener hasta 70% de los intereses



El Concejo de Medellín aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 070, una medida que busca facilitar que los ciudadanos se pongan al día con sus obligaciones tributarias.

Con esta aprobación, quienes presenten mora en impuestos como predial, industria y comercio, publicidad exterior y visual, entre otros, podrán acceder a una reducción del 70% en la tasa de interés moratoria.



La iniciativa, que ahora pasa a sanción y posterior publicación por parte de la Alcaldía, se convertirá en un alivio económico temporal para miles de contribuyentes que necesitan ponerse al día con el Distrito. Lea también: A siete personas y sus familias se les dañó la Navidad por la pólvora: este fue el balance de daños de la alborada

Una vez entre en vigencia, el beneficio estará disponible hasta el 23 de diciembre de 2025.

A 31 de octubre de 2025, el Distrito contaba con una cartera total en materia de impuestos tributarios de $5.750 millones por cuenta de la deuda de cerca de 970.300 morosos.



Desde la Administración Distrital celebraron la aprobación del Concejo, destacando que este paso legislativo para el alivio tributario permitirá fortalecer la relación entre la ciudadanía y la ciudad mediante mecanismos que faciliten el cumplimiento tributario.

Este alivio tributario se presenta como una estrategia para acercar y beneficiar a la ciudadanía, recordando que ponerse al día con la ciudad es ahora más fácil. Prueba de estos son los resultados positivos obtenidos durante la aplicación de la reducción transitoria de intereses implementada por la Secretaría de Hacienda en 2024. que generó un incremento significativo en los ingresos corrientes de libre destinación del Distrito.