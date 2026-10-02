Consumo, salud mental e instrumentalización criminal: los focos de la alerta de la Personería por habitantes de calle en Medellín

La Personería Distrital de Medellín emitió una Alerta Institucional Preventiva ante el incremento atípico de la población en situación de calle, la expansión del fenómeno en diferentes zonas de la ciudad y los vacíos en la atención integral.
El Ministerio Público advierte además sobre una brecha presupuestal y problemas de trazabilidad que podrían estar afectando la garantía de derechos de esta población.
Uno de los principales llamados de la Personería tiene que ver con la capacidad del Distrito para conocer y atender la dimensión actual del fenómeno. Mientras el DANE registró 3.214 personas en situación de calle en 2019, durante 2025 el sistema de atención reportó 15.509 atenciones básicas. Sin embargo, solo 6.292 personas contaban con caracterización socioeconómica, por lo que más del 43% de quienes recibieron atención no tenían un registro detallado.
La situación se vuelve más compleja por las diferencias entre las cifras oficiales y las estimaciones de organizaciones sociales y concejales. La Secretaría de Inclusión Social reportó 8.779 personas en situación de calle en 2025, mientras que algunas organizaciones estiman que en 2026 la cifra podría acercarse a las 13.000.
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