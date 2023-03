Secretario de Seguridad habló sobre polémico contrato del sistema de reconocimiento facial

Los denunciantes señalan que el contrato se asignó de forma directa en vez de sacarlo a licitación, a sabiendas de que habría varias empresas que podían tener lo que necesitaba el Distrito de Medellín. Es decir que no se cumplía la condición de que solo hubiera un oferente en el mercado.

Las reacciones tienen que ver con una denuncia que publicó EL COLOMBIANO, el pasado 10 de enero, en la que se plantean presuntas irregularidades en este negocio. La denuncia la instauró ante la Procuraduría una veeduría llamada Control Social de la Gestión Pública de Colombia. Pero también protestó por el proceso de contratación la firma Botari Internacional SAS que sintió que la excluyeron de manera irregular para que no concursara.

Control Social cuestionó también que el proceso lo sacó de manera directa la Secretaría de Seguridad y Convivencia y no a través de la Empresa de Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU), como normalmente ocurre con la adquisición de herramientas tecnológicas para el uso de la ciudad.

En su momento este medio consultó la versión del secretario Acevedo y de Integradores SAS –la firma que representa a Herta en el país-; sin embargo, en la oficina del primero dijeron que este se encontraba de vacaciones y nadie más podía asumir la vocería; mientras que el representante legal de la segunda se abstuvo de dar declaraciones.

Tras la publicación, Acevedo se comunicó con este medio y sostuvo que tenía argumentos legales para no sacar el contrato a concurso. Explicó que en 2020 la Secretaría realizó un diagnóstico de las soluciones tecnológicas disponibles para poner a dialogar las imágenes de las cámaras de reconocimiento facial con las bases de datos disponibles. Entonces, dijo, tomaron en cuenta las opciones de NEC (tecnología que usan las cámaras del estadio Atanasio Girardot) y el sistema Abis (Automatic BioMetric Identification System) diseñado por Herta y que ya usa la Policía Nacional. La conclusión, añadió, fue que la segunda opción era la más apropiada “toda vez que su condición técnica permite una integración nativa y compatibilidad completa entre ambas plataformas sin desarrollos complejos y con costos asociados en su implementación y mantenimiento en el tiempo”.

Si el secretario actuó o no como la norma lo indica es algo que definirán los órganos de control. Mientras tanto, en la respuesta de un derecho de petición, Acevedo había hablado no de un diagnóstico sino de un estudio de mercado, documento que no anexó ni a la respuesta ni a la plataforma de contratación Secop.

Asimismo, sobre el segundo cuestionamiento, en la respuesta a la Procuraduría, había aseverado que aunque en algunas ocasiones la ESU se ha usado para adquirir productos o servicios que requiere el Distrito, la Secretaría de Seguridad, a su cargo, es autónoma para contratar.

Un vocero de la firma Steling Consulting, que actúa como integrador de la soluciones de NEC y Safr le ratificó a EL COLOMBIANO, previa consulta a esas compañías, que hubiera estado en capacidad de cumplir con el requerimiento técnico de la Secretaría de Seguridad para el contrato mencionado y a unos precios competitivos. Además, dijo que se les hizo extraño que ese proceso se hiciera de manera directa y no en libre competencia.

De otro lado, el director de Herta, Javier Rodríguez, rechazó que se sugiera que su empresa ha suscrito contratos con visos de ilegalidad, remarcó la trayectoria de esta y afirmó que sí es “el único proveedor que puede proporcionar la tecnología requerida para el proyecto Abis”, en una carta dirigida a EL COLOMBIANO.