Ojo: estas sedes de servicio a la ciudadanía de la Alcaldía de Medellín modifican su horario de atención

La Alcaldía de Medellín modificó los horarios de atención en 14 de sus 18 sedes de servicio a la ciudadanía. Según explicaron, el propósito sería facilitar que los usuarios recuerden con mayor facilidad cuándo pueden acercarse a hacer sus trámites. Hasta ahora, las sedes Mascerca, las sedes de atención ciudadana descentralizadas de la Alcaldía, atendían en jornada continua de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., sin cerrar al mediodía. Sin embargo, desde este lunes, el horario cambia a franjas con pausa: de lunes a jueves, de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m.; los viernes, de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Entérese: Centro de Atención Ciudadana de la Gobernación de Antioquia cambió su horario Ese nuevo horario aplica en los Mascerca de El Poblado, La Floresta, Castilla, Guayabal y Belén; en los Centros de Servicio a la Ciudadanía ubicados en las Casas de Justicia de Robledo, Santo Domingo Savio, Villa del Socorro, El Bosque y 20 de Julio; en las Casas de Gobierno de San Cristóbal y San Antonio de Prado; en la Biblioteca León de Greiff, en La Ladera; y en el Centro de Emprendimiento y Empleo de Manrique.

Algunos no cambian

El Centro de Servicio a la Ciudadanía La Alpujarra, ubicado en el sótano A del Centro Administrativo Distrital (CAD), continuará con su jornada continua habitual: de lunes a jueves, de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., y los viernes, de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. Los puntos de atención en los corregimientos también mantienen sus horarios particulares. En Altavista, la atención es el primer y el último martes de cada mes, de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. En Santa Elena, los lunes y miércoles, de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m. Y en San Sebastián de Palmitas, los jueves, de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., además del segundo y tercer domingo de cada mes, de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 12:30 p.m. a 3:00 p.m.

¿Qué se puede hacer en estas sedes?

En los MasCerca y demás Centros de Servicio a la Ciudadanía los usuarios pueden realizar trámites cerca de su barrio, sin necesidad de desplazarse hasta La Alpujarra. Entre los servicios disponibles están la radicación de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD); trámites de Hacienda e Impuestos relacionados con obligaciones tributarias del Distrito; consultas catastrales; solicitud de encuestas y actualización de datos del Sisbén; trámites del beneficio de Mínimo Vital de Agua Potable; y orientación y emisión de certificados de residencia. Algunas sedes, como el MasCerca de Belén, también cuentan con módulos adicionales, como el de la Registraduría Auxiliar. ”En la Alcaldía de la Gente queremos que sea más fácil para nuestra ciudadanía identificar y recordar los horarios de atención en nuestras sedes. Es por esto que hicimos un cambio en los horarios de atención en nuestros MasCerca y en la mayoría de las sedes de servicio a la ciudadanía, con el fin de prestar una atención más uniforme”, explicó Mónica María Ortega, subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía. La funcionaria recordó además que, adicional a la atención presencial, los ciudadanos pueden comunicarse a través del canal de WhatsApp de la Alcaldía, al número 301 604 4444. Lea más: Ahora la Alcaldía de Medellín tiene también canal de comunicación ciudadana por WhatsApp Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas